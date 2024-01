Karneval Köln 2024: wichtige Infos auf einen Blick

+++ 26. Januar 2024: 14 Uhr +++

Die Vorbereitungen für die tollen Tage laufen bereits auf Hochtouren und sowohl das Dreigestirn als auch das Kinderdreigestirn sind schon auf Betriebstemperatur warm gelaufen. Jetzt hat auch Zochleiter Holger Kirsch die ersten Motive der Persiflage-Wagen für den Rosenmontagszug vorgestellt. Hier findet ihr die Fotos in der Bildergalerie.

+++ 15. Januar 2024: 10 Uhr +++

Da das Dreigestirn erkrankt ist, springt das Kinderdreigestirn bei einem wichtigen Termin im Bundestag in Berlin ein (hier nachlesen). Wie die kleinen Pänz das Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und NRW-Innenminister Herbert Reul gemeistert haben, erfahrt ihr hier.

+++ 10. Januar 2024: 20 Uhr +++

Bei der Damensitzung der Prinzengarde im Gürzenich kommt Stimmung auf. Tänzer wärmen sich mit Spagat im Foyer auf, während dä Tuppes vum Land einen Witz nach den anderen verzillt. Hier seht ihr die schönsten Fotos des Abends.

Kölner Karneval 2024: Alle Techno-Partys zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag

Viele Kölner lieben Karneval, aber nicht die Musik. Und so kommt es auch, dass es in Köln ein breites Angebot alternativer Partys gibt. Hier zeigen wir euch die 11 besten Techno-Partys an den tollen Tagen.

Karneval in Köln 2024: So viel kostet das Bier an den tollen Tagen

Inflation und steigende Energiekosten lassen auch die Kölschpreise in die Höhe schnellen – und das mitten in der Session! Hier erfahrt ihr, wo das Kölsch was kostet.

Karneval in Köln 2024: KVB-Fahrplanänderungen

An den tollen Tagen kommt es in Köln zu Fahrplanänderungen der KVB sowie Straßensperrungen. Alle Details findet ihr hier.

Karneval in Köln 2024: Diese Regelungen gelten bei Verkleidungen im Büro

Grundsätzlich sind Verkleidungen zu Karneval auf der Arbeitsstelle erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese und weitere Regelungen zu Kostümierungen im Büro findet ihr hier.