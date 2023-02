Karneval in Köln

Karneval Köln 2023 live: So sehen die Wagen für Rosenmontagszug aus

14. Februar 2023

Pappnas opjetzt, jetzt fiere mer richtig Fastelovend! Die tollen Tage in Köln stehen an: Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag wird gefeiert! Alles, was im Kölner Karneval passiert, könnt ihr hier live mitverfolgen.