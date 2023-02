Köln 2023: Finale des Rosenmontagszuges – DAS ist das Motto der Session 2024

20.02.2023, Nordrhein-Westfalen, Köln: Karnevalisten feiern am Dom neben der Zugstrecke. In Köln findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. 2022 gab es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ dpa