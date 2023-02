Karneval Köln 2023: Diese Promis fahren im Rosenmontagszug mit

Eigentlich ist es kein Geheimnis, dass auch der ein oder andere Promi am Rosenmontagszug in Köln teilnehmen wird, dennoch hielten sich viele Gesellschaften bisher noch bedeckt, was die Bekanntgabe der Namen anging. Doch jetzt, wo der Straßenkarneval startet, werden die ersten Promis endlich bekannt gegeben.

So postete die Nippeser Bürgerwehr auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto von Moderator und Schauspieler Thore Schölermann. Dort sieht man ihn mit zusammen mit Präsident Michael Gerhold, wie er schon einmal probeweise die Traditionsuniform, die sogenannte Litewka, anprobiert.

FC-Spieler beim Karneval in Köln

Daneben dürfen sich auch Fußball-Fans auf prominente Unterstützung beim Festtags-Zoch freuen. Marvin Schwäbe, Torhüter des 1. FC Köln, wird in diesem Jahr erstmals beim Rosenmontagsumzug mitfahren.

Begleitet wird er auf dem FC-Wagen dabei von seinen Teamkollegen Dejan Ljubicic, Jan Thielmann, Timo Hübers sowie Trainer Steffen Baumgart.

Auch Politiker beim Rosenmontagszug vertreten

Auch für zwei Politiker heißt es dieses Jahr: Alaaf! NRW-Innenminister Herbert Reul und NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) lassen sich den Karnevalsumzug in der Kölner Innenstadt nicht entgehen. Das bestätigten Sprecher auf Anfrage.

Angaben zufolge werde Reul bei der „Großen Kölner Karnevalsgesellschaft“ mitfahren. Zudem wird er laut einem Sprecher beim Blütensamstagszug in seiner Heimatstadt Leichlingen mit seiner Trommel mitmarschieren.

Scharrenbach wurde von der Karnevalsgesellschaft Roter Funke eingeladen. Die Gesellschaft hatte in der Vergangenheit bereits Heidi Klum und Lukas Podolski während der fünften Jahreszeit unten ihren Fittichen. Die Politikerin wird in maßgeschneiderter Uniform auf dem Wagen der Erwachsenen mitfahren.

Auf dem Kinderwagen der Roten Funken ist hingegen die Maus aus der „Sendung mit der Maus“ vertreten. Das beliebte Fernsehmaskottchen wird mit einer Narrenkappe verkleidet, Kinderaugen zum Strahlen bringen.