Karneval in Köln

„Karneval in Köln. Wie alles begann…“: Neue Ausstellung im MAKK zeigt 200 Jahre Fastelovend

26. Mai 2023

Nach der Session ist vor der Session und auch dazwischen gedenkt man in Köln stets der fünften Jahreszeit – wie demnächst im MAKK bei einer Ausstellung zum 200. Geburtstag des organisierten Kölner Karnevals.

20.02.2023, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Mottowagen "Jeschenke uss Kölle - uns Kulturkamelle ", dem Motto der Session von 2008, mit einer Darstellung der Kölner Oberbürgermeisterin Reker, fährt im am Kölner Dom vorbei. In Köln findet der erste Rosenmontagszug seit drei Jahren statt, 2021 und 2022 waren die Züge wegen Corona ausgefallen. 2022 gab es in Köln stattdessen eine Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++