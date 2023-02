Karneval in Köln: Rekordumsätze für die fünfte Jahreszeit prognostiziert

Für den Karneval in Köln lief es die vergangenen beiden Jahre alles andere als gut: Wegen der Corona-Pandemie mussten fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Das bekam die Stadt auch finanziell zu spüren. Gastgewerbe, Einzelhandel und Hotelwesen machten Einbußen in Millionenhöhe.

Umso erfreulicher ist es, dass der Höhepunkt der fünften Jahreszeit in diesem Jahr erstmals wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden kann. Selbstverständlich klingelt da auch wieder in den Kassen der Karnevals-Städte: Laut einer Berechnung des deutschen Institutes für Wirtschaft (IW) in Köln dürfte der Karneval über die gesamte Session hinweg deutschlandweit mindestens 1,65 Milliarden Euro Umsatz generieren. Andere Schätzungen gehen sogar von bis zu 2,75 Milliarden Euro aus.

Karneval in Köln: Rekordumsätze in mehren Branchen erwartet

Den größten Teil des Umsatzes wird dabei voraussichtlich die Gastronomie machen. Die IW-Experten prognostizieren hier Einnahmen von bis zu 796 Millionen Euro.

Für den Einzelhandel werden hingegen Einnahmen von bis zu 385 Millionen Euro vorausgesagt. Diese sollen überwiegend auf den Kostümverkauf zurückgehen.

Im Transportwesen geht man von einem Plus von 287 Millionen Euro, bei Hotels dagegen 187 Millionen Euro. „Unzählige Hoteliers, Bar- und Restaurantbesitzer sowie Veranstalter verbuchen zur Karnevalszeit Rekordumsätze“, heißt es beim Kölner Institut.

Karneval-Session: So viel Verlust wurde während der Pandemie gemacht

Ähnlich große Summen waren der Wirtschaft in den Corona-Jahren entgangen. So schätzt das deutsche Institut für Wirtschaft, dass es unter anderem bei den Getränken, Kostümen und Hotels einen Verlust von 1,62 Milliarden Euro. Im letzten Jahr fielen viele Karnevalssitzungen aus oder fanden nur eingeschränkt Stadt. Auch der Angriffskrieg auf die Ukraine überschattete viele Karnevalsveranstaltungen im Februar.

Für 2021 gehen die Experten der IW von 1,5 Milliarden Euro Umsatzverlusten aus. Die Karnevals-Session war damals vergleichsweise kurz, weshalb der prognostizierte Wert unter dem von 2022 liegt.