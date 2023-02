Karneval in Köln: Mann bei Messerangriff auf der Domtreppe verletzt – Polizei sucht Täter

An Rosenmontag (20. Februar) wurde ein 30-jähriger Mann gegen 14.40 Uhr von einem bislang unbekannten Mann mutmaßlich mit einem Messer im Bereich der Domtreppe attackiert. Der kostümierte Geschädigte wurde dabei leicht am Hals verletzt. Wie die Polizei Köln berichtet, flüchtete der Verdächtige nach der Tat in Richtung Wallrafplatz. Der 30-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt.

Die Beamten aus Köln werten derzeit die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung aus und vernehmen den Geschädigten sowie Zeugen. Laut Polizei soll der gesuchte Angreifer zur Tatzeit eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe getragen haben.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen nehmen die Ermittler beim Kriminalkommissariat 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.