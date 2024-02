Der Straßenkarneval beginnt in dieser Woche. Dann wird wieder gefeiert, geschunkelt und getrunken. Dabei gilt längst nicht mehr nur das Auto stehen zu lassen. Inzwischen sollen auch E-Scooter unter Alkoholeinfluss nicht mehr bewegt werden.

Um das Ganze auch entsprechend durchzusetzen, hat der E-Scooter-Anbieter Lime für den Karneval in Köln eine App entwickelt, die die Reaktionsgeschwindigkeit testet. Dieser Test wird an den Karnevalstagen Pflicht. Wer den Reaktionstest nicht besteht, bekommt keine Freigabe für den Roller und muss zu Fuß nach Hause.

Alexander Jung, Senior Director Public Policy bei Lime, erklärte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Die Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer und der Bürger hat für uns Priorität. Nutzer, die aufgrund ihres Alkoholpegels den Reaktionstest wiederholt nicht bestehen, werden mehrere Stunden für die Nutzung von Lime gesperrt und müssen das Fahrzeug dann stehen lassen.“

Sperre bei mehrmaligem Nicht-Bestehen des Alkoholtests

Der Reaktionstest soll dann in Millisekunden messen, ob der mögliche Nutzer noch fahrtüchtig ist, oder nicht. Der Test soll von Weiberfastnacht, 8. Februar, bis einschließlich Dienstag, 13. Februar, aktiv sein.

Wird der Reaktionstest bestanden, steht einer Fahrt nichts mehr im Wege. Wer den Test hingegen mehrmals nicht besteht, muss damit rechnen, für mehrere Stunden vom System gesperrt zu werden.

Stadt Köln sperrt Innenstadt für Verkehr

Doch nicht nur mit digitalen Apps wird versucht, den Straßenverkehr vor betrunkenen Menschen zu schützen: Vorsorglich sperrt die Stadt Köln gleich mehrere Bereiche in der Innenstadt für den Verkehr. Dies gilt auch für E-Scooter, die im gesperrten Gebiet weder gefahren noch geparkt werden dürfen.

Die Verwendung von E-Scootern an Weiberfastnacht und an Rosenmontag ist in der Innenstadt generell nicht geduldet. Wer die genauen Bereiche nicht kennt, dem hilft die Lime-App. Diese zeigt euch, wo ihr die Scooter abstellen und wo ihr fahren dürft.