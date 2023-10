Karneval 2023: Wie wird das Wetter am 11.11. in Köln?

Danze, fiere, schlemme un drinke: So feiert das Rheinland den Karnevalsauftakt in Köln am liebsten. Auf den Straßen der Kölner City wird gesungen, geschunkelt und gelacht. Doch wie wird das Wetter am 11.11. und eignet es sich in diesem Jahr überhaupt für Straßenkarneval?

Kölner Karneval 2023: So wird das Wetter am 11.11.

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung geht der Trend im November in Richtung milder Temperaturen. Der Experte: „Es ziehen sich Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad durch den Oktober und sogar durch den November.“ Mit einem vorzeitigem Wintereinbruch ist am 11.11. also nicht zu rechnen. Ob es am Tag des Sessionsauftaktes regnen wird, kann der Wetterfrosch allerdings noch nicht abschließend prognostizieren. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

