Karneval in Köln

Karl Lauterbach: Comeback der Corona-Tests im Karneval?

22. Januar 2023

Endlich wieder fiere, danze, schlemme so wie in der alten Zick! Karl Lauterbach kommt nun mit einer Spaßbremse um die Ecke. Er will auf Karnevalsveranstaltungen wieder Tests einführen.