Kölner Karneval: Freundin von Sänger bekommt K.o.-Tropfen

Gerade erst startete die Polizei Köln eine Kampagne: Mit „It’s a dress, not a yes“ wollte die Behörde darauf aufmerksam machen, dass auch ein Outfit, das noch so sexy anmuten mag, keine Grapsch-Einladung sein darf. Doch es gibt sogar Personen, die noch weitergehen. Denn auf Partys werden auch immer wieder K.o.-Tropfen verabreicht – auch im kölschen Karneval. Das berichtet gerade Eldorado-Sänger Manuel Sauer.

>> Kölner Karneval 2024: Alle News und Infos hier im Live-Ticker <<

Kölner Karneval: Eldorado-Sänger offenbart K.o.-Tropfen-Drama

„Wie ihr vielleicht schon gehört habt, wurden meiner Freundin am Wochenende auf einer traditionellen Karnevalsparty K.o.-Tropfen verabreicht“, bekundet der 32-Jährige auf Facebook. Dank schneller medizinischer Versorgung und wachsamen Augen ihrer Freunde, sei seine Lebensgefährtin mittlerweile wieder wohlauf.

Aber: „Was mich wirklich erschüttert, ist, dass uns echt viele Nachrichten erreichen, dass das im Fastelovend wohl kein Einzelfall ist und immer mehr in Mode zu kommen scheint.“ Dann hat er noch einen wichtigen Apell an seine Follower und Fans: „Freunde, bitte bitte passt auf einander auf. Da draußen laufen momentan einige Vollarschlöcher herum. Lass uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass der Fastelovend das friedvolle und fröhliche Fest bleibt, welches es zumindest in meinen Augen immer war.“

>> Trinken für den guten Zweck: Kölner Karnevalsband bringt eigenen Gin heraus <<

Allein unter seinem Beitrag häufen sich die Kommentare weiterer Opfer von K.o.-Tropfen, die Ähnliches erlebt haben, wie Manuel Sauers Freundin. Feiernde sollten daher unbedingt ihr Glas permanent im Blick behalten und niemals unbeaufsichtigt abstellen. Erste Anzeichen einer K.o.-Tropfen-Vergiftung sind Übelkeit, Schwindel und ein allgemeiner Dämmerzustand.