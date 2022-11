Jetzt am Kiosk erhältlich: Panini-Bilder zum Kölner Karneval

Für die Geburtstagssession des Kölner Karnevals erwartet die Jecken eine Überraschung, die man sonst eher aus der Sportwelt kennt. Das erste karnevalistische Panini-Sammelalbum erscheint genau eine Woche vor dem Start in die 200. Jubiläumsession. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn stellte am Donnerstag (4. November) das Stickeralbum im Dorint Hotel am Heumarkt, der Hofburg des Kölner Dreigestirns, vor. Entstanden ist es in Kooperation mit Topejo consulting und der Hamburger Firma Juststickit, die bereits über 50 Panini-Alben erfolgreich verlegt hat.

„Panini-Alben kennen wir alle schon seit der Kindheit: Sammeln, tauschen und kleben war immer ein ganz besonderer Spaß. Und am Ende hatte man eine schöne Erinnerung an eine einzigartige Zeit, die man immer wieder hervorgeholt und angeschaut hat. Wie toll, dass wir uns alle diese besondere Erinnerung nun auch für die Jubiläumssession im Kölner Karneval schaffen können“, freut sich Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. „Und die vielen Fastelovendsveranstaltungen bis Aschermittwoch eignen sich hervorragend als Tauschbörse!“

Knapp 300 verschiedene Motive bilden auf 52 Seiten die Vielfalt des Fastelovends gestern und heute ab. Mit dabei sind historische Motive, aber natürlich auch aktuelle Bands und Redner, Karnevalsvereine und Traditionskorps, Dreigestirne und der Rosenmontagszug. Der Jubiläumszugweg findet sich im Heft, ebenso wie ein Karnevals-ABC mit wichtigen Hintergrundinformationen.

Kölner Karneval: Diese Gewinne warten auf Besitzer eines vollen Panini-Albums

Mitsammeln lohnt sich doppelt. In elf der Stickertütchen sind Goldsticker versteckt, die jeweils für einen exklusiven Sofortgewinn stehen: private Wohnzimmerkonzerte oder Frei- und Jahreskarten, aber auch Merchandise-Artikel des 1. FC Köln sowie von kölschen Bands und Künstlern. Wer das Kölle-Alaaf-Sammelalbum komplett vollgesammelt hat (bis auf die sechs Zusatzsticker der Seite „Dreigestirn Alaaf“, die erst gegen Ende der Session in Umlauf kommen), kann außerdem an der großen Abschlussverlosung teilnehmen. Mehr Infos gibt es hier.

Das Sammelalbum kostet 2,50 €, ein Stickerpack mit sechs Stickern 99 Cent. Alben und Sticker sind ab dem 4. November in ganz Köln an den meisten Kiosken und in vielen Supermärkten erhältlich, außerdem auch bei Juststickit. Das Hamburger Büro Juststickit hat seit 2009 mehr als 50 verschiedene Sticker-Sammelkollektionen gestaltet. Die Inhaber Alexander Böker und Oliver Wurm lassen ihre Kollektionen alle bei Panini in Modena, Italien, drucken.