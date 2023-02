Inklusive Angebote: Das bietet der Kölner Karneval für Menschen mit Behinderungen

Endlich ist es so weit: Nach zwei Jahren Pause dürfen sich Kölner Karnevalisten in diesem Jahr wieder auf die „fünfte Jahreszeit“ freuen. Damit jeder Jeck die närrischen Veranstaltungen miterleben kann, bietet der Landschaftsverband Rheinland (LVR) auch in dieser Session im Rahmen der Aktion „Karneval für alle“ inklusive Angebote für Menschen mit Behinderungen an.

Eine Auflistung aller Veranstaltungen in Köln, findet ihr hier.

Angebote für gehörlose Menschen

Röschen Sitzung im Gloria Theater Köln

Die Röschen Sitzung erfreut sich seit Jahren auch außerhalb der queeren Community an großer Beliebtheit. Am Mittwoch, den 15. Februar 2023 haben Menschen mit Hörbeeinträchtigungen dank eines Gebärdendolmetschers die Möglichkeit, an der Karnevals-Veranstaltung teilzunehmen. Statt findet das Ganze im Gloria Theater in der Nähe des Heumarktes um 19.30 Uhr. Menschen mit Hörbehinderung können sich mit einem Kartenwunsch für eine der kostenlosen Freikarten per E-Mail an [email protected] wenden.

Weiberfastnacht auf dem Alten Markt

Die Eröffnung des Kölner Straßenkarnevals sollte kein Jeck verpassen. Erfreulicherweise wird auch dieses Jahr das ganze Bühnenprogramm am 16. Februar 2023 auf dem Alten Markt in Gebärdensprache übersetzt. Der LVR bietet in Kooperation mit Altstädter Köln 1922 e.V. Freikarten für Personen mit Hörbehinderung und eine Begleitperson an. Interessierte erhalten eine Karte unter [email protected].

Schull- un Veedelszöch Köln

Die Schull- un Veedelszöch sind aus dem Kölner Karneval nicht wegzudenken. Mit über 8.000 Teilnehmenden ziehen sie am Karnevalssonntag auf dem Zugweg des Rosenmontagszuges durch die Stadt und werden dabei von mehr als 300.000 Jecken am Straßenrand begleitet. Am 19. Februar 2023 können Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen auf der Rheinenergie-Tribüne am Heumarkt ganz nah mit dabei sein. Es gibt eine Zugmoderation, die in Gebärdensprache übersetzt wird, sowie Freikarten für hörbehinderte Menschen und deren Begleitung. Kartenwünsche können per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.

Angebote für blinde Menschen

Kölner Rosenmontagszug

Damit Menschen mit Sehbehinderung den Höhepunkt des Kölner Karnevals am 20. Februar 2023 miterleben können, finanziert der LVR unter der Initiative „Karneval für alle“ zusammen mit dem Festkomitee Kölner Karneval auch in diesem Jahr eine Blindenreportage vom Rosenmontagszug. Diese findet auf der LVR-Tribüne am Heumarkt statt. Freikarten gibt es für Menschen mit Sehbehinderung und je eine Begleitperson. Karten gibt es auch hier unter der E-Mail: [email protected].

Angebote für Menschen im Rollstuhl

Kölner Rosenmontagszug: LVR-Tribüne auf dem Heumarkt

Auch in diesem Jahr gibt es für alle Jecken, die den Rollstuhl nutzen, eine rollstuhlgerechte Tribüne am Heumarkt. Auf dieser lässt sich das bunte Treiben am in der Kölner Innenstadt am 20. Februar 2023 entspannt und komfortabel verfolgen. Freikarten gibt es für Personen im Rollstuhl und selbstverständlich auch für deren Begleitpersonen. Karten gibt es unter folgender Mail-Adresse: [email protected].

Kölner Rosenmontagszug: Rollstuhlplatz auf dem Inklusionswagen

Für Karnevals-Fans könnte damit ein Herzenswunsch in Erfüllung gehen: Denn wer beim diesjährigen Kölner Rosenmontagszug am 20. Februar 2023 mitfahren und Kamelle werfen will, erhält jetzt die Gelegenheit dafür! Der LVR verlost einen Rollstuhlplatz auf dem Inklusionswagen des Reiter-Korps Jan von Werth. Interessierte Jecken müssen dafür eine E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer bis zum 10. Februar 2023 an [email protected] schicken. Betreff: Rolliplatz im Zoch. Der Rollstuhlplatz wird unter allen Einsendungen ausgelost.

Wichtig: Aus Platzgründen kann die Person im Rollstuhl leider keine Begleitperson mitnehmen. Zur Unterstützung werden auf dem Wagen allerdings ein Arzt und zwei Sanitäter vor Ort sein.

Angebote für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Schull- und Veedelszöch Köln

Den Schull- und Veedelszöch in Köln können Menschen mit geistiger Behinderung in Begleitung einer Person auf der LVR-Tribüne sowie auf der Rheinenergie-Tribüne bewundern. Die Umzüge finden dieses Jahr am 19. Februar 2023 statt. Beide Tribünen befinden sich am Kölner Heumarkt. Freikarten erhalten Interessierte unter [email protected].

Angebote für Menschen mit sonstigen Behinderungen

Schull- und Veedelszöch Köln

Die LVR-Tribünen bei den Schull- und Veedelszöch in Köln am 19. Februar 2023 halten darüber hinaus auch Plätze für Menschen mit sonstigen Behinderungen frei. Kartenwünsche nimmt der Landschaftsverband unter der E-Mail Adresse [email protected] entgegen.