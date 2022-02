„Ich kann nicht mehr“: Peter Brings bricht Auftritt ab

Peter Brings tut gerne seine Meinung kund. Sei es zum Thema Corona, Karneval oder zum Ukraine-Krieg: Der „Brings“-Star gibt immer seinen Senf dazu. Nun macht er mit einem überraschenden Auftritts-Abbruch von sich reden.

Am Sonntag hatten sich die Karnevalisten der KG Alt-Köllen bei der Sitzung in der Hofburg (Dorint Hotel am Heumarkt) schon auf eine „superjeile Zick“ mit der kölschen Rockband gefreut. Doch gegen 21 Uhr brach Sänger Peter den Auftritt ab. „Ich habe es versucht, aber ich kann nicht mehr“, so der Hutträger. Angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine könne er nicht mehr auf der Bühne stehen und für gute Stimmung sorgen. Das kölsche Publikum nahm es dem Musiker nicht übel. Im Gegenteil: Die Gäste applaudierten. Das berichtete der „Express„.

Brings brechen Auftritt im Dorint Hotel ab – wegen Ukraine-Krieges

Merkwürdig: Einen Tag vorher war der Rocker noch vom glatten Gegenteil überzeugt, als er bei „Hinsetzen! GardeDanz“ der Prinzengarde im Gürzenich erklärte: „Auch wir haben uns lange Gedanken gemacht, ob es richtig ist, auf die Bühne zu gehen. Und wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass es genau richtig ist, was wir gerade tun. Wir sollten feiern gegen diesen Krieg, als würde es kein Morgen mehr geben. Lasst uns für ein paar Stunden unseren Frust und unsere Angst vergessen.“ Auch für diese Einstellung hatte Brings Standing Ovations geerntet.

Das Drama um die rot-schwarz-karierten Kölsch-Rocker scheint einfach nicht zu abzureißen. Erst kurz vor den tollen Tagen hatte sich Gitarrist Harry Alfter zum zweiten Mal mit Corona infiziert.- Brings mussten ihren Auftritt im Tanzbrunnen deswegen absagen.

