Hohe Grippezahlen in Köln: Das rät die Stadt an Karneval

Tschüss Corona, hallo Grippe! Im Winter 2022/23 verzeichnet die Stadt Köln deutlich mehr Grippefälle als in den Jahren zuvor. Am 24. Januar 2023 sind es 2164 Grippe-Infektionen. Die Zahl dieser Saison sei „außergewöhnlich hoch“. Auch wenn die Zahlen (Stand Februar) wieder rückläufig seien, rate das Gesundheitsamt im Hinblick auf Karneval auf eine Grippeschutzimpfung. Besonders ältere Menschen sollen laut der Behörde eine Impfung gegen die Influenza in Betracht ziehen, da sie von langen, schweren Verläufen betroffen sein könnten.

Die Impfung ist im Gesundheitsamt am Neumarkt ohne Termin möglich:

Dienstag, 7. Februar 2023: 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 28. Februar 2023: 14 bis 17 Uhr

Die Impfungen finden in Räumen im Erdgeschoss des Kölner Gesundheitsamtes, Neumarkt 15-21, Köln-Innenstadt, statt.

Doch auch bezüglich Corona gibt es warnende Worte seitens der Kölner Behörde: „Aus pandemischer Sicht können wir uns auf einen entspannten Straßenkarneval freuen, der erstmals seit zwei Jahren ganz ohne Einschränkungen stattfinden kann. Nach wie vor sind jedoch Selbstverantwortung und Rücksichtnahme geboten: Wer feiert und danach Kontakt mit vulnerablen Personen hat, geht mit Test, Maske und Abstandhalten auf Nummer sicher“, so Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Nießen.