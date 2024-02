Gegen den jecken Massenandrang: KVB ergreift diese neue Maßnahme

Der Kölner Karneval steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen wird in der ganzen Stadt wieder ausgelassen, gefeiert, getanzt und geschunkelt. Doch nicht nur die Jecken aus der Domstadt packt dann das Fieber der fünften Jahreszeit. Auch aus dem Umland kommen Tausende Menschen, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Die Stadt wird dementsprechend wieder sehr voll sein. Genauso voll werden auch die Busse und Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sein, die für die tollen Tagen auch ein Karnevals-Ticket anbieten. Damit Narren und Jecken mit dem ÖPNV dennoch sicher und bequem zur nächsten Party fahren können, hat sich die KVB etwas Besonderes einfallen lassen.

Karneval in Köln 2024: Diese Maßnahme ergreift die KVB für Fahrgäste

So teilte das Unternehmen mit, dass es am Sonntag (4. Februar) mit dem Aufbau eines zusätzlichen Bahnsteigs am Barbarossaplatz beginne. Mit dem provisorischen Bahnsteig soll auf der Grünfläche zwischen dem Tunnelmund der U-Bahn und dem Barbarossaplatz der Fahrgastwechsel während des Karnevals, insbesondere an Weiberfastnacht am 8. Februar, vereinfacht werden.

Einen Nachteil hat die gut gemeinte Aktion allerdings: So muss die Wendemöglichkeit über die Gleise über die Neue Weyerstraße/ Pantaleonswall während des Aufbaus des kurzzeitigen Bahnsteiges gesperrt werden. Nach dem Abbau des Steiges muss die Straße dann erneut am Freitag, den 16. Februar gesperrt, werden. Wie die KVB in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet, kann die Neue Weyerstraße jedoch auch während des Auf- und des Abbaus in Fahrtrichtung Poststraße und in Fahrtrichtung Barbarossaplatz ungehindert befahren werden.

„Aus verkehrs- und betriebstechnischen Gründen müssen die Arbeiten auch in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr durchgeführt werden“, heißt es weiter. Auf den Straßenbahnbetrieb der Linien 16 und 18 sollen die Arbeiten keinen Einfluss haben.