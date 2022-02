„Für Köln schämen“: Karnevalisten drehen bei RTL-Bericht völlig durch

Viele Jecke und Karnevalsfreunde hatten sich auf den Altweiberdonnerstag gefreut. Nach pandemiebedingten Absagen und einer langen Durststrecke schien es zumindest unter bestimmten Voraussetzungen wieder ganz so zu werden wie früher. Dann aber machte die russische Eskalation in der Ukraine dem jecken Treiben einen Strich durch die Rechnung.

Vielerorts wurden kurzerhand Veranstaltungen abgesagt, auch für die kommenden Tage sind die Karnevalsflaggen zunächst mal auf Halbmast. Doch nicht alle wollten sich von Russland aus die tollen Tage vermiesen lassen und legten stattdessen eine „Jetzt erst recht“-Einstellung an den Tag.

Der Sender RTL wagte zum Abend hin eine Live-Schalte nach Köln und wollte der Frage nachgehen, ob man Karneval feiern kann bzw. überhaupt darf, während die Situation in der Welt aktuell aussieht wie sie aussieht. Dabei wurde der Reporter bedrängt, die umstehende Menge grölt mit jeder Sekunde lauter und die gesamte Schalte kann man als Fazit am Ende mit „surreal“ überschreiben.

Die Bilder haben dabei bundesweit für Entsetzen gesorgt. „Schäme mich für Köln“, oder „Widerlich“ waren noch die meisten und angenehmsten Reaktionen auf Twitter.

Diese Userin hat eine klare Meinung:

Karneval… Karneval feiern gut und schön. Aber an so einem Tag, so vielen dämlichen Menschen eine Plattform zu bieten, wie RTL eben, ekelt mich regelrecht an. #RTLaktuell #rtl #fremdscham — Ein Mädchen ohne Name (@Brummel_Fee) February 24, 2022

Auch dieser User findet das Verhalten unangebracht:

8: #RTLaktuell berichtet in seiner Sondersendung LIVE vom #Karneval aus #Köln, wo sich die DUMM- Jecken in den Vordergrund drängen und besoffen in die Kamera grölen. Einfach nur widerlich. #UkraineRussiaCrisis #UkraineRussia pic.twitter.com/fs8z7PBr2m — Gökdeniz Özcetin (@GAoezcetin) February 24, 2022

Muss man sich für Köln schämen?

Dieser Nutzer findet es einfach peinlich:

Wie peinlich willst du sein? Assis in Köln so: JA#RTLaktuell — Der BVB Andy 09 🇺🇦🖤💛🌈 (@back_andy_09) February 24, 2022

Allerdings entging auch der Sender nicht gewisser Kritik. Was denn erwartet wurde, zu jener Zeit an diesem Tag in Köln, wurde auch RTL wiederholt gefragt. Und auch, dass die Umstehenden wenig karnevalistisches an sich hatten, stattdessen eher volltrunken Sprechchöre anstimmten, die mit Karneval so wenig zu tun haben, wie die Kuh mit dem Eier legen, wurde angemerkt.

Man hätte erwarten können, was passiert, wenn man jetzt nach Köln schaltet. Dennoch einfach Fremdscham pur. #RTLaktuell #Karneval — Renitrix (@renitrix) February 24, 2022

RTL erntet Kritik für den Beitrag:

Starker Beitrag, RTL. Live-Berichte aus Köln zum Ukraine-Krieg und hinter dem Reporter versammeln sich besoffene Jecken mit „Türkiye“-Sprechchören. Da hat man wohl keine bessere Location gefunden.🤦🏼‍♂️ #RTLaktuell #RTL #Ukraine — L (@lutz126) February 24, 2022

War das wirklich notwendig?

#RTLAktuell was habt ihr denn erwartet, den Reporter mitten zwischen volltrunkenen heranwachsenden zu stellen und dann über die Ukraine zu berichten? RTL, ihr seid einfach peinlicher, als die Hohlbirnen, die da in der Kamera zu sehen waren!!!#Ukraine — NP84cgn (@np84cgn) February 24, 2022

Am Ende beendete der Sender die Schalte dann auch entsprechend schnell und hinterließ viele ratlose Gesichter.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: