„Fastelovend zesamme!“: alle Infos zum Divertissementchen

Ab Januar 2023 wird das „Zillchen“, wie es in Köln genannt wird, wieder aufgeführt. Für die kommende Session (startet am 11.11.) steht ein ganz besonderes Thema an. Denn der organisierte Karneval feiert 2023 200-jähriges Bestehen.

Die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg („Et Zillchen“) beschäftigt sich mit dem Gründungsjahr des Festkomitee Kölner Karneval, der Roten Funken und der Heiligen Knäächte un Mägde sowie der Großen von 1823.

Divertissementchen: Alle Infos zum Karnevals-Musical 2023

„Et Zillchen“ wird jedes Jahr mit einer neuen Handlung aufgeführt. Spielort 2023 wird das Staatenhaus am Rheinpark in Deutz sein. In diesem Jahr machen die Freundinnen Änni, Stina, Liss und Jriet eine Zeitreise ins Jahr 1823, um dort den Jubiläumsgesellschaften auf die Sprünge zu helfen.

Für die Freundinnen „ist der Fastelovend der Lebensmittelpunkt und ihr Herz schwappt über, wenn et Trömmelche jeiht“, kündigt der Kölner Männer-Gesang-Verein (KMGV) an.

Die Handlung sei dabei nicht ganz an die wahren Begebenheiten um 1823 angelehnt. Im Fokus stehen viel mehr Situationskomik, Wortwitz und viel Musik, so der Veranstalter.

Divertissementchen: Das sind die Termine für „Fastelovend zesamme!“

Samstag, 21. Januar 2023 – 18 Uhr

Sonntag, 22. Januar 2023 – 16 Uhr

Donnerstag, 26. Januar 2023 – 19:30 Uhr

Freitag, 27. Januar 2023 – 19:30 Uhr

Samstag, 28. Januar 2023 – 16 Uhr

Sonntag, 29. Januar 2023 – 11 Uhr

Sonntag, 29. Januar 2023 – 16 Uhr

Mittwoch, 1. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Donnerstag, 2. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Freitag, 3. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Samstag, 4. Februar 2023 – 16 Uhr

Sonntag, 5. Februar 2023 – 11 Uhr

Sonntag, 5. Februar 2023 – 16 Uhr

Mittwoch, 8. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Donnerstag, 9. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Freitag, 10. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2023 – 11 Uhr

Sonntag, 12. Februar 2023 – 16 Uhr

Dienstag, 14. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Mittwoch, 15. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Donnertag, 16. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Freitag, 17. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Dienstag, 21. Februar 2023 – 19:30 Uhr

Divertissementchen: Das kosten die Tickets für das Karnevals-Musical „Fastelovend zesamme!“

Der Vorverkauf für das Divertissementchen 2023 „Fastelovend zesamme!“ hat bereits am 5. September 2022 begonnen. Für die insgesamt 28 Shows gibt es Karten zwischen 30 und 85 Euro.