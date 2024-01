Darum ist der Kölner Karneval dieses Jahr so kurz

Die fünfte Jahreszeit beginnt naturgemäß jedes Jahr am 11. November. Dieser Tag ist der Auftakt in die neue Karnevalssession, doch in diesem Jahr fällt die Karnevalszeit recht kurz aus. Denn der Straßenkarneval beginnt in diesem Jahr recht früh.

Denn Rosenmontag ist bereits am 12. Februar 2024. Selten waren die jecken Tage früher angesetzt. Doch dafür gibt es Gründe. Denn der Termin für Rosenmontag liegt immer 48 Tage vor Ostersonntag. Wann die Osterfeiertage festgelegt werden, hängt wiederum vom Termin des Vollmonds ab.

>> Kölner Dom: Karnevalisten trotzen dem Terroralarm <<

Die Mondbewegung gibt den Karnevalstermin vor

Gegenüber dem Kölner „Express“ erklärt die Phy­si­ka­lisch-Tech­ni­sche Bun­des­an­stalt, das nationale Metro­log­ie­in­sti­tut: „Ostern wird nach einer christlichen Tradition am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühjahrsanfangs auf der nördlichen Halbkugel gefeiert. Die Bestimmung des kalendarischen Datums nutzt die zyklische Natur der Erd- und Mondbewegung aus.“

So ist der früheste Termin, auf den ein Rosenmontag jemals fallen kann, der 2. Februar. Das war zuletzt 1818 der Fall und wird auch noch sehr lange dauern, bis es wieder so weit ist. Erst im Jahr 2285 wird Karneval jemals wieder so früh gefeiert. Wohingegen der späteste Termin der 8. März werden könnte, was zuletzt 1943 der Fall war. Eine solch lange Session wird es in 14 Jahren bereits wieder geben, im Jahr 2038.

>> Kölner Karneval 2024: Bälle, Partys und Sitzungen – alle Termine im Überblick <<

Die Rosenmontagstermine bis 2038

Das sind die Rosenmontagstermine bis 2038:

2024: 12. Februar

2025: 3. März

2026: 16. Februar

2027: 8. Februar

2028: 28. Februar

2029: 12. Februar

2030: 4. März

2031: 24. Februar

2032: 9. Februar

2033: 28. Februar

2034: 20. Februar

2035: 5. Februar

2036: 25. Februar

2037: 16. Februar

2038: 8. März

Dafür, dass die Session in diesem Jahr recht kurz ausfällt, gibt es bereits im kommenden Jahr die Entschädigung. Dann fällt Rosenmontag auf den 3. März, womit die kommende Session drei Wochen länger als in diesem Jahr dauert.