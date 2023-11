11.11. in Köln 2023: Karneval in Kölle – alle News und Fotos zur Sessionseröffnung

„Kölle Alaaf“! Die Jecken können es kaum noch erwarten, denn am 11.11. startet die neue Karnevalssession 2023/2024 in Köln. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, außerdem berichten wir live über das Treiben in der Altstadt.

Wie voll wird es in der Düsseldorfer Altstadt? Was passiert auf dem Marktplatz? Wie sehen die schönsten Kostüme aus? Und was passiert bei der Pro-Palästina-Demo? Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Karnevals-News und -Infos vom 9. November: Droht das Karnevals-Chaos am 11.11.? 1000 Polizisten im Einsatz

Da der Karnevalsauftakt in Köln dieses Mal auf einen Samstag fällt, rechnet die Stadt mit einem besonderen Ansturm in der City. Deshalb sind rund 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften am 11.11. im Einsatz.

Karnevals-News und -Infos vom 8. November: Wie fährt die KVB am 11.11.?

Ihr wollt am 11.11. mit dem Nahverkehr in die Kölner Innenstadt fahren? Dann findet ihr hier die Infos zum Fahrplan der KVB.

Das sind die Wetteraussichten für den 11.11.2023 in Köln

Wie sieht eigentlich das Wetter am 11.11. in der Domstadt aus? Ob es ein verregneter Karnevalsstart wird oder doch die Sonne durchkommt, hat uns Wetterexperte Dominik Jung verraten.

11.11.2023 Köln: Das müssen alle Jecken zum Karnevalsstart wissen

Da der 11.11.2023 dieses Jahr auf einen Samstag fällt, wird in Köln besonders viel los sein. Da die Stadt mit vielen Besuchern rechnet, gibt es ein entsprechendes Sicherheitskonzept.