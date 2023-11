11.11. in Köln 2023: Karneval in Kölle heute: Uniwiese komplett voll – betrunkene Jugendliche beschäftigen Polizei

„Kölle Alaaf“! Die Jecken können es kaum noch erwarten, denn am 11.11. startet die neue Karnevalssession 2023/2024 in Köln. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, außerdem berichten wir live über das Treiben in der Altstadt.

Wie voll wird es in der Kölner Altstadt? Was passiert auf dem Heumarkt? Wie sehen die schönsten Kostüme aus? Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Karnevals-News und -Infos live vom 11.11. in Köln

+++ 11.11.2023: 12.34 Uhr +++ Uniwiese komplett voll – betrunken Jugendliche beschäftigen Polizei

Die eigentlich „nur“ als Ausweichfläche angedachte Uniwiese ist komplett voll. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge tummeln sich über 60.000 Feierwütige auf der Grünfläche. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet über viele bereits sehr betrunkene Jugendliche, die die Polizei beschäftigen.

+++ 11.11.2023: 12.08 Uhr +++ Nazi-Eklat im „Kwartier Latäng“? Polizei ermittelt

Erschütternde Meldung aus dem „Kwartier Latäng“: Dem Kölner „Express“ zufolge sollen mehrere Menschen in der Zülpicher Straße auf Höhe der geschlossenen Kneipe Oma Kleinmann an Straßenlaternen hochgeklettert und von dort den Hitlergruß gezeigt und faschistische Parolen gerufen haben. Die Kölner Polizei erklärte auf Nachfrage der „Rheinischen Post“: „Wir haben davon gehört und gehen dem nach.“

+++ 11.11.2023: 11.56 Uhr +++ KVB reagiert auf Menschenmassen: Halt Heumarkt entfällt

Lange hat es nicht auf sich warten lassen: Die KVB verabschiedet sich auf den Linien 1, 7 und 9 von der Haltestelle Heumarkt, durchfährt diese nach einer polizeilichen Anordnung nun nur noch ohne Halt. Potenzielle Fahrgäste werden gebeten, stattdessen am Neumarkt aus- oder zuzusteigen.

Auch auf der Linie 5 kommt es zu einer kurzfristigen, karnevalsbedingten Änderung: Sie wird ab Dom/Hauptbahnhof zum Reichenspergerplatz umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte Rathaus und Heumarkt.

+++ 11.11.2023: 11.32 Uhr +++ OB Reker appelliert: „Es ist in Ordnung, zu feiern!“

Aus Solidarität mit allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern erklang im Historischen Rathaus der Ruf: „Kölle Alaaf! Kölle Alaaf! Kölle Schalom!“ Oberbürgermeisterin Henriette Reker appellierte an die Jecken, für Demokratie und Vielfalt einzustehen. „Von allen Akteurinnen und Akteuren im Kölner Karneval erwarte ich ein eindeutiges Bekenntnis gegen Antisemitismus – und klare Zeichen der Solidarität mit Israel sowie den Jüdinnen und Juden in Köln!“ Reker stellte mit Blick auf den Krieg in Nahost klar: „Es ist in Ordnung, Karneval zu feiern!“

+++ 11.11.2023: 11.11 Uhr +++ Kölle Alaaf! Die Session ist eröffnet

Kölle Alaaf! Die Karnevalssession 2023/2024 hat begonnen. Am Heumarkt haben Tausende schunkelnd die fünfte Jahreszeit begrüßt – das ein oder andere Bützchen inklusive.

+++ 11.11.2023: 10.14 Uhr +++ Zülpicher Straße bereits seit fast einer Stunde gesperrt

Bereits über eineinhalb Stunden vor der offiziellen Sessionseröffnung ist der Partyhotspot Zülpicher Straße von den Behörden für weitere Besucher gesperrt worden. Bis auf Weiteres seien alle Zugänge gesperrt, hieß es von der Stadt Köln um exakt 9.33 Uhr. Alle Jecken werden gebeten, von nun an in anderen Veedeln zu feiern.

+++ 11.11.2023: 10.11 Uhr +++ Karnevalsfans treffen in der Domstadt ein

Am Samstagmorgen sind bereits viele Partytouristen zum Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln eingetroffen. Außerirdische, Eisbären und Prinzessinnen zogen schon am Dom vorbei.

Da der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt, werden in Köln noch mehr Besucher als sonst erwartet. Mit 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt den erwarteten Ansturm in geregelte Bahnen lenken, nachdem die Zahl der Feiernden in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist. Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das sogenannte „Kwartier Latäng“.

Droht das Karnevals-Chaos am 11.11.? 1000 Polizisten im Einsatz

Da der Karnevalsauftakt in Köln dieses Mal auf einen Samstag fällt, rechnet die Stadt mit einem besonderen Ansturm in der City. Deshalb sind rund 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften am 11.11. im Einsatz.

Das sind die Wetteraussichten für den 11.11.2023 in Köln

Wie sieht eigentlich das Wetter am 11.11. in der Domstadt aus? Ob es ein verregneter Karnevalsstart wird oder doch die Sonne durchkommt, hat uns Wetterexperte Dominik Jung verraten.

Da der 11.11.2023 dieses Jahr auf einen Samstag fällt, wird in Köln besonders viel los sein. Da die Stadt mit vielen Besuchern rechnet, gibt es ein entsprechendes Sicherheitskonzept.