11.11. in Köln: Nazi-Eklat auf der Zülpicher Straße – „Führer“-Rufe und Hitlergruß

In Köln ist am Samstag um 11.11 Uhr die Karnevalssession eröffnet worden. Allerdings wurden die Feierlichkeiten bereits von einem antisemitischen Eklat überschattet. So berichten unter anderem der „Express“ und die „Rheinische Post“ von Hitlergrüßen und „Führer“-Rufen auf der Zülpicher Straße.

Stattgefunden haben sollen die Vorfälle vor der geschlossenen Kneipe Oma Kleinmann. Die Polizei hat bereits erklärt, dass den Hinweisen nachgegangen wird. Von wem die Parolen ausgingen, ist unklar.

Da unweit der Feierlichkeiten auf der Zülpicher Straße auch die Synagoge in Köln liegt, hatte die Polizei bereits im Vorhinein erklärt, Antisemitismus in jeglicher Form konsequent zu verfolgen und dagegen vorgehen zu wollen.