Kölner Karneval 2023/24: Keinen Bock auf „Leev Marie“? Sechs Techno-Partys am 11.11.

Der Elfte Elfte in Köln steht an – und mit ihm eine Domstadt im absoluten Ausnahmezustand. Überall tummeln sich die Jecken, um den Beginn der fünften Jahreszeit, die Session 2023/24, zu feiern. Für die meisten gehört Karnevalsmusik dazu wie literweise Kölsch. Doch was ist mit den Karnevals-Muffeln?

Wie sollen diejenigen feiern, die der karnevalistischen Volksmusik so gar nichts abgewinnen können? Auf jene warten am 11.11. ganz andere Partys – auf denen garantiert kein „Viva Colonia“ gespielt wird. Wir zeigen euch die besten Techno-Partys am 11.11. in Köln für Karnevals-Muffel:

11.11. in Köln: Schrotty

„Grooving, keep on moving. Flying, stop your crying. Choosing, while you’re cruising. Music is the answer…“ Wer jetzt schon am dancen ist, ist am 11.11. genau richtig im Schrotty. Ab 16 Uhr startet ihr hier mit Techno-Beats von unter anderem Sandilé in die fünfte Jahreszeit. Tickets kosten 25 Euro.

11.11. in Köln: Gewölbe

Im Gewölbe startet ihr ab 18 Uhr elektronisch in die Karnevalssession – mit Davina (Sound Sound), Freddy und Tammo (Cypher) und vielen mehr. Tickets gibt’s für 18 Euro.

11.11. in Köln: Artheater

Im Artheater im Herzen von Ehrenfeld findet ab 17 Uhr ein Techno-Event der Reihe „Animado/Hasenbau“ statt. Vorverkauf (VVK) gibt’s hier für 20 Euro.

11.11. in Köln: Club Z

Freut euch auf einen 16-Stunden-Rave mit anschließender Afterhour der Morgenandacht. Neben den Residenz-DJs von Römertanz und Solar bekommt der Club Z Besuch vom Ritter-Butzke-Gespann justUS & Chris Plettenberg aus Berlin und Valenzia aus Frankfurt am Main. Der Eintritt für den Club Z kostet 15 Euro an der Abend- bzw. Tageskasse. Um 14.11 Uhr geht es los.

11.11. in Köln: Odonien

Die Jungs von Katermukke Showcase freuen sich auf einen 18-Stunden-Indoor-Outdoor-Rave in Odonien. Unter anderem legen Dirty Doering, Nicone und Paji auf. Ab 14.11 Uhr können Techno-Fans die beliebte Location neben dem Pascha ansteuern. Wie teuer der Eintritt sein wird, ist nicht bekannt.

11.11. in Köln: Reineke Fuchs

18 Stunden elektronischen Karneval gibt’s im Reineke Fuchs auf der Aachener Straße ab 15 Uhr. Aufgelegt wird unter anderem von David Hasertm, Sandilé (Afterhour ab 5 Uhr) und Jeremy Reinhard. Der Eintritt kostet je nach Uhrzeit entweder 5, 10 oder 15 Euro.

