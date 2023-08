Jonas Brothers kommen 2024 nach Köln – Ticketvorverkauf heute gestartet

Die Jonas Brothers – dazu gehören Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas – gehen ab August 2023 mit „The Tour“ auf Welttournee. Besonders erfreulich: Auch ein Stopp in der Domstadt bleibt dabei nicht aus: Im Mai 2024 spielen sie ihr einziges NRW-Konzert in Köln. Wie teuer ist ein Ticket, was können Fans vom Auftritt erwarten? All das und weitere Infos findet ihr hier im Überblick.

Wann findet das Konzert von den Jonas Brothers in Köln statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Das Konzert des Trios findet am Mittwoch, 22. Mai 2024, statt. Zu genaueren Angaben wie Einlass und Co. informieren wir natürlich, sobald diese bekannt sind.

Wo findet das Konzert in Köln statt?

Die Kölner Lanxess Arena wird Spielstätte der Jonas Brothers sein.

Wann gibt es Tickets zu kaufen?

Tickets gibt es seit Mittwoch (2. August, 10 Uhr) im Telekom-Presale und seit Donnerstag (3. August, 10 Uhr) im Ticketmaster-Presale zu kaufen.

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 4. August (10 Uhr), bei bekannten Ticketanbietern.

Wie teuer sind die Tickets?

Die regulären Tickets des Konzerts in Köln belaufen sich zwischen 60 und 80 Euro. Im Magenta-Presale gibt es VIP-Karten für bis zu 529 Euro.

Gibt es eine Vorband?

Ob es eine Vorband auf der Tour geben wird, ist noch nicht bekannt.

Setlist: Welche Lieder werden auf der Tour gespielt?

Die Band wird aus fünf Alben Hits ihres gesamten Repertoires darbieten. Mit dabei unter anderem ihr Welthit „Sucker“, „Only Human“ und die aus der Disney-Produktion „Camp Rock“ bekannten Hits „Burnin up“ und „Introducing Me“.

Die Setlist auf dem Konzert in Köln 2024 könnte auf Basis der vorherigen Konzerte folgende Songs beinhalten:

Only Human

Waffle House

Cool

Fly With Me

What a Man Gotta Do

S.O.S.

Summer Baby

That’s Just the Way We Roll

Close (Nick Jonas cover)

Toothbrush (DNCE Cover)

Wings

Jealous (Nick Jonas Cover)

When You Look Me in the Eyes

Cake by the Ocean (DNCE Cover)

I Believe

Lovebug

Leave Before You Love Me (Marshmello & Jonas Brothers Cover)

Year 3000

Burnin‘ Up

Sucker

Wie viele Zuschauer passen in die Lanxess Arena?

In einer ausverkauften Lanxess Arena passen bis zu 20.000 Zuschauer.

Alle Tour-Termine 2024 der Jonas Brothers in Deutschland

Die Band tritt in insgesamt 86 Städten auf der ganzen Welt, darunter Paris, Mailand, London, Dublin, Sydney, Auckland, New York, Los Angeles, Chicago und viele mehr, auf.

In Deutschland sind folgende drei Konzerte geplant:

21. Mai 2024 – Hamburg, Barclays Arena

22. Mai 2024 – Köln, Lanxess Arena

03. Juni 2024 – München, Olympiahalle

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu gelangen. Drei ÖPNV-Haltestellen gibt es in unmittelbarer Nähe der Halle, die ihr zum Ein- und Ausstieg nutzen könnt. So habt ihr die Wahl zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/Lanxess Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wollt ihr mit dem Auto zum Jonas Brothers-Konzert nach Köln kommen, dann folgt am besten den Hinweisschildern „Lanxess Arena“ und „Koelnmesse“. In unmittelbarer Nähe liegt auch der Deutzer Bahnhof.

Zudem sind in der Nähe der Lanxess-Arena eine Menge Parkhäuser. Dort findet ihr eine Vielzahl an Möglichkeiten, euer Auto sicher abzustellen. Diese findet ihr hier.

Tour startet im August in New York

Zur Begleitung des neuen Albums starten die Jonas Brothers „The Tour“ mit zwei ausverkauften Shows im New Yorker Yankee Stadium am 12. und 13. August. „The Tour“ 2024 stellt die bisher größte Tour der Band dar.

Jonas Brothers gehören zu den international erfolgreichsten Bands

Als eine der erfolgreichsten Bands des 21. Jahrhunderts haben die Gebrüder Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas mehr als 20 Millionen Alben verkauft, zwei Grammy-Award-Nominierungen erhalten und dreimal in Folge Platz 1 in den Billboard 200 erreicht. Nebenbei zählen sie Milliarden von Streams im Web.

Die Band wurde 2005 als Pop-Rock-Band gegründet. Bis zu ihrer Trennung im Jahre 2013 produzierten sie vier Alben. 2019 erschien ihr Comeback-Album „Music from Chasing Happiness“. Anfang 2023 haben sie einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ erhalten.

