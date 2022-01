„Impf-Ikone“ wird 106: OB Reker gratuliert ältester Kölnerin am Telefon – wegen Corona

Kölns älteste Bürgerin hat Geburtstag! Elisabeth Steubesand feiert am Donnerstag (13. Januar) ihr 106. Lebensjahr. Tonight News wünscht ihr alles Gute – und weiterhin viel Gesundheit. Und: Steubesand ist nicht nur wegen ihres hohen Alters bekannt. In Köln gilt sie auch als „Impf-Ikone“, weil sie sich vor etwa einem Jahr als Erste hatte gegen Sars-CoV-2 immunisieren lassen. Auch OB Henriette Reker (65, parteilos) schätzt die rüstige Rentnerin deshalb sehr und gratulierte ihr persönlich zum 106. Geburtstag. Obwohl beide geboostert sind, bevorzugte Reker eine Gratulation via Telefon.

Reker sprach ihr die besten Wünsche aus, ganz persönlich und auch im Namen der Stadt: „Elisabeth Steubesand ist nicht nur wegen ihres hohen Alters und ihres wachen Geistes ein Vorbild. Sie hat vor fast genau einem Jahr nicht gezögert, unsere städtische Impfkampagne zu unterstützen. Bundesweit waren die Bilder zu sehen, wie sie sich zum Auftakt als erste Kölnerin im Impfzentrum in der Messe impfen ließ. Vor großem Medienaufgebot rief sie zudem alle auf, es ihr gleich zu tun. Damit hat sie großes Verantwortungsbewusstsein bewiesen und sicherlich viele Menschen zum Impfen bewegt. Wir wünschen ihr, dass sie noch lange aktives Mitglied der Kölner Stadtgesellschaft bleibt.“

Ihr wollt euch kurzfristig #Boostern lassen? Wir haben euch die mobilen #Impftermine zusammengefasst. Ihr braucht keine Anmeldung – einfach vorbei kommen & einen Ausweis mitbringen. P.S.: Ihr könnt euch dort auch die Erst-, & Zweitimpfung abholen. ➡️ https://t.co/0dIGbVgdJm pic.twitter.com/1jEmDPRGkj — Stadt Köln (@Koeln) January 12, 2022

Die Jubilarin war von dem Austausch zwischen Kölns ältester und „erster“ Bürgerin sehr angetan: „Ich freue mich, dass Frau Reker an mich gedacht hat, ihr Anruf ist ein Geschenk und der Blumenstrauß ist auch schon angekommen. Heute Nachmittag freue ich mich auf meine Familie und bedanke mich ganz herzlich bei den Mitarbeitenden der ‚Residenz am Dom‘, die mich schon am Morgen mit einem Geburtstagsständchen überrascht haben.“

Oberbürgermeisterin Reker wird Elisabeth Steubesand zu einem Empfang und Eintrag in das Gästebuch der Stadt in das Historische Rathaus einladen, wenn sich die Infektionslage entspannt hat und ein Treffen möglich ist.