Hundeschwimmen in Köln: Stadionbad öffnet für Vierbeiner

Es wird der letzte Termin in der Freibadsaison 2022 sein, an dem Hund und Herrchen (oder Frauchen) zusammen im Freibad planschen können: Am 18. September öffnet das Stadionbad noch einmal für Vierbeiner. Breits zum achten Mal wird die Aktion der Kölnbäder im Stadionbad angeboten. Zwischen 10 und 17 Uhr hat das Stadionbad für Hundebesitzer geöffnet. Fellnasen können im Pool schwimmen oder sich auf dem Wasserspielplatz austoben.

Ein Tier- und ein Unterwasserfotograf werden vor Ort sein, um die besten Plansch-Momente festzuhalten. Im Anschluss können Gäste die Bilder natürlich käuflich erwerben. Zur Sicherheit der Hunde wird auch ein Tierarzt im Stadionbad anwesend sein.

Außerdem auf dem Programm: ein kostenlos SUP-Board-Training für Fellnasen. Zudem stellen verschiedene Händler Tierbedarf wie Futter, Halsbänder und Co. aus. Info-Stände hiesiger Tierkliniken sind auch mit von der Partie.

Hundeschwimmen in Köln auf einen Blick: