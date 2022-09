Hürth Park wird 45 und feiert mit kölschen Top-Bands

Der Hürth Park ist für viele Anwohner nicht nur ein Shopping Center, sondern auch ein beliebter Treffpunkt oder einfach ein Ort zum Verweilen. Kein Wunder also, dass der Park selbst und auch die Menschen in Hürth das 45-jährige Jubiläum des beliebten Shopping-Centers im Rhein-Erft-Kreis gebührend feiern wollen. Und der Geburtstag wird nicht etwa an nur einem Tag gefeiert. Der Hürth Park verwandelt sich gleich für zehn Tage zur ganz großen Party-Attraktion. Der Höhepunkt findet am Freitag, 2. September statt. Besucher können sich auf kölsche Top-Acts wie Björn Heuser („Kölle singt“), Klüngelköpp und die Domstürmer freuen. Die Konzerte sind alle kostenfrei zugänglich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hürth Park (@huerthpark)

Bis zum 10. September geht der Party-Marathon weiter – mit täglich wechselnden Attraktionen und Angeboten. Und: Anlässlich des 45. Geburtstages werden Geschenke im Wert von 45.000 Euro vergeben. Das Highlight im Center ist die Buzzer-Maschine, bei der es als Hauptgewinn täglich einen Hürth-Park-Gutschein im Wert von 1000 Euro zu gewinnen gibt sowie einige Sachpreise und Gutscheine der im Center ansässigen Shops. Es wird also viele glückliche Gewinner geben.

Neben den kölschen Band-Auftritten am Freitag, den 2. September warten täglich neue Bühnenprogramme (Musik, Tanz, Sport) auf die Besucher des Hürth Parks. Und: Alle Shops haben am Freitag, 2. September, bis 22 Uhr geöffnet.