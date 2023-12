„Homemeal“: Neuer Lieferdienst will Köln erobern – mit dieser Besonderheit

Lieferando und Wolt waren gestern: Schon bald will ein neuer Lieferdienst die Foodies in Köln erobern. „Homemeal“ nennt sich der neue Anbieter, der bereits in Berlin erfolgreich ist und in Leverkusen gegründet wurde. Wir stellen euch das neue Konzept vor.

>> Essen bestellen und fernsehen: Hier geht’s zum aktuellen TV-Programm <<

Anders als bei anderen Lieferdiensten werden die bestellten Mahlzeiten nicht in Imbissen oder Restaurants zubereitet, sondern von Privatköchen zu Hause – und damit sind keine ausgebildeten Gastronomen gemeint.

„Bisher machen viele Menschen mit, die eine Leidenschaft für das Kochen haben. Wir wollen bewusst keine Profis, sondern Leute, die sonst für Familie und Freunde kochen“, erklärte Inhaber Martin Andreas Schmidt dem „Express„.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Shalini Manmohan Ravi Shankar (@travelinstyle_with_shalini)

„Homemeal“: Das steckt hinter dem neuen Lieferdienst in Köln

In Berlin wurden laut Schmidt bereits 150.000 Mahlzeiten verkauft. In Köln soll der Lieferdienst im Februar 2024 an den Start gehen. Interessierte Hobbyköche können sich bereits jetzt bei „Homemeal“ auf die Warteliste setzen lassen. Bevor sie offiziell mitmachen können, findet allerdings noch eine Verkostung ihrer Speisen statt – quasi ein kleiner Test ihrer Kochkünste.

Außerdem müssen sich potenzielle „Homemeal“-Köche an die Hygienevorschriften halten. Darunter fällt auch, dass die private und die dann gewerbliche Küche getrennt wird. „Homemeal“-Zutaten sollen laut dem Unternehmen in einem separaten Kühlschrank aufbewahrt werden. Auch sollen separate Utensilien (Töpfe, Pfannen etc.) benutzt werden. Teilnehmern drohen auch Überraschungsbesuche der Lebensmittelüberwachung.

>> Aldi startet eigenen Lieferdienst <<

„Homemeal“-Kunden können beispielsweise samstags ein Essen bestellen, mit dem ein Hobbykoch beauftragt wird. Montags kauft dieser die frischen Zutaten dann ein. Dienstag wird das fertige Essen dem Kunden zugestellt. Dabei bleibe das Produkt in einer ständigen Kühlkette, kann vom Endverbraucher entweder sofort verzehrt werden, drei Tage im Kühlschrank stehen oder zwei Wochen in der Gefriertruhe aufbewahrt werden.

Und was verdienen die „Homemeal“-Köche? Ein Gericht soll fix zehn Euro kosten. Wie bei anderen Lieferdiensten auch, gehe ein Teil des Geldes als Provision an „Homemeal“. Ein Großteil wandert in die Tasche des Kochs, der laut Unternehmer Martin Andreas Schmidt monatlich 1000 bis 3000 Euro Umsatz machen könne.