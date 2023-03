Hollywood-Streifen mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway wird in Köln gedreht

Die Domstadt wird wieder zur Hollywood-Kulisse. Wie die Produktionsfirma augenschein Filmproduktion GmbH bekannt gab, wird der US-amerikanische Regisseur David Lowery seinen neuen Streifen „Mother Mary“ in Köln drehen. Als Hauptdarstellerinnen für den Film sind große Namen im Gepäck.

So werden Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und Emmy-Gewinnerin Michaela Cole die beiden Hauptrollen besetzen. Insgesamt 50 Drehtage sind in Köln bereits angesetzt. Neben Außendrehs in der Stadt werden auch die MMC Studios in Köln in Beschlag genommen. Unterstützt wird das Projekt mit einer Million Euro unter anderem von der Film- und Medienstiftung NRW.

Lowery gilt als aufstrebendes Regietalent und hat unter anderem die Filme „A Ghost Story“ 2017 oder „The Green Knight“ 2021 gedreht. In seinem neuen Streifen spielt Hathaway einen Popstar, der an dem Druck zusammenbricht. Sie flieht zu ihrer Freundin, einer Modedesignerin, gespielt von Cole. Dort aber muss sich Hathaway, oder vielmehr ihre Rolle, ihrer Vergangenheit stellen und es beginnt eine spannende Auseinandersetzung.

Cole dürfte vielen Kinofans noch aus „Marvel’s Black Panther: Wakanda Forever“ in Erinnerung sein. Hathaway stellte kürzlich ebenfalls mit „Eileen“ einen neuen Film vor. Auch Lowery hatte erst kürzlich einen neuen Film namens „Peter Pan & Wendy“ mit Jude Law, Alan Tudyk, Molly Parker und Yara Shahidi veröffentlicht.