Höhner beim Wacken-Festival: Etwas Metallica und viel Applaus

Es war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einem Tresengespräch mit ein paar Drinks hieß es im Frühsommer plötzlich, dass die Kölner Karnevalskultband Höhner auf dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt auftreten sollen: Auf dem Wacken Open Air.

Am Samstagmorgen, zur besten Kölner Zeit um 11.11 Uhr, war es dann soweit. Die Band enterte die Bühne und gab 45 Minuten Gas. Zuvor erklärten die Mitglieder, dass es durchaus so etwas wie Aufregung, „ein spannendes Kribbeln“ gebe, da man sich in fremdem Gebiet bewege.

Doch nach wenigen Sekunden dürfte die Aufregung einer gehörigen Portion Gänsehaut gewichen sein, denn schon nach wenigen Sekunden sangen ca. 20.000 Fans bereits den Opener „Jetzt gehts los“ mit und begrüßten die Band mit frenetischem Applaus und Pommesgabeln.

>> „Höhner“-Hochzeit: Sänger Patrick Lück heiratet seine Michelle <<

Weitere Gassenhauer wie „Viva Colonia“ und die neue Single „Prinzessin“ wurden ebenfalls gespielt und abgefeiert. Und dann konnte man sich noch bei einer der größten Metalbands des Planeten revanchieren. 2019 spielten Metallica in Köln „Viva Colonia“ an, nun zeigten die Höhner mit einer „kölsche“ Version von „Nothing Else Matters“, das es auch andersherum geht.

Der Auftritt war also ein voller Erfolg für die Kultband, die damit wahrscheinlich ein Wochenende der Superlative verbuchen können. Am Freitag spielte man noch in Raesfeld mit einem Streichorchester ein Classic-Konzert, am Samstag gab es dann die volle Dosis Hardrock, am Sonntag geht es dann zum Nürburgring, wo die ADAC GT Masters stattfinden.