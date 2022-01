Das lästige Regenwetter macht sich auch im Rhein bemerkbar. In Köln ist jetzt schon von einer "kleinen Hochwasserwelle" die Rede.

„Hochwasserwelle“ in Köln, Marke in Koblenz bereits überschritten

Der Starkregen in Köln sorgt für steigende Pegelstände im Rhein. Am Dienstag schwappte der Fluss schwappt bereits an das Ufer. Foto: Oliver Berg/dpa