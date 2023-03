Hochwasser in Köln? Rheinpegel schnellt nach oben – und sinkt plötzlich wieder

Der Frühling naht und doch macht er sich wettertechnisch im Rheinland noch kaum bemerkbar. Anfang März hatte es in NRW sogar teils noch geschneit. Und wenn die Straßen nicht weiß blieben, dann zumindest aber nass. Der Dauerregen lässt auch den Rheinpegel deutlich steigen. Die Hochwassermarke wurde allerdings noch nicht geknackt. Die Wasserstände der vergangenen Tage zeigen, wie der Wasserstand erst kontinuierlich nach oben schnellte und zum Wochenstart langsam wieder sinkt:

Dienstag, 14. März 2023: 4,05 Meter

Montag, 13. März 2023: 4,28 Meter

Sonntag, 12. März 2023: 4,29 Meter

Samstag, 11. März 2023: 3,84 Meter

Freitag: 10. März 2023: 3,59 Meter

Auch wenn der normale Kölner Pegel bei 3,21 Metern liegt, zeigen diese Zahlen noch keine bedrohliche Hochwasserlage an. Erste Hochwasserschutzmaßnahmen werden lauf Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) erst ab 4,50 Metern eingeleitet. Zudem rechnen die StEB mit einem weiteren Rückgang des Pegels in den kommenden Tagen. Die Prognose der Kölner Behörde: „Am Mittwoch, den 15. März 2023, wird um 6 Uhr ein Rheinwasserstand von 4,03 m KP ± 10 cm erwartet. Der Rheinwasserstand am Kölner Pegel wird sich die nächsten Tage kaum verändern.“

