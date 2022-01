Hochwasser in Köln: Das droht der Schifffahrt

Der Pegelstand des Rheins bei Köln ist in der Nacht zum Freitag gesunken. Nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) betrug der Wasserstand am Kölner Pegel am Freitagmorgen um 7.45 Uhr noch 6,82 Meter. Am Donnerstagnachmittag hatte der Pegelstand mit 6,86 Metern seinen zwischenzeitlichen Höchststand erreicht. In den kommenden Tagen werde der Wasserstand voraussichtlich weiter fallen, hieß es.

💦 Der Rheinpegel ist in den letzten Tagen bis auf den einen Stand von 5,71 m gestiegen. Wir gehen aktuell davon aus, dass am Freitag der Höchststand von rund 7,20 m erreicht wird. Weitere Infos findet ihr hier bei @StEB_Koeln und unter https://t.co/Iu7WEpsA1f. 📸 Archivbild pic.twitter.com/g4Z3VhDprY — Stadt Köln (@Koeln) January 5, 2022



Bei einem Pegelstand ab 6,20 Metern gelten in diesem Rhein-Abschnitt erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren.

Das könnte dich auch interessieren:

dpa