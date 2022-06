Hitzewelle erreicht Köln: Meteorologe warnt vor „tropischer Nacht“

Das lange Wochenende kann kommen. Bereits am Mittwoch erwarten Kölner 28 Grad und einen wolkenlosen, sonnigen Himmel. An Fronleichnam fällt die Temperatur dann auf 26 Grad mit ein paar Wolken und zum Start ins Wochenende klettert das Thermometer am Freitag wieder auf 30 Grad, Samstag sogar auf 34 Grad nach oben – ohne Wolken!

Dieser Juni kann sich sehen lassen, findet auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung (44) von wetter.net. Der Experte erklärt das Phänomen in Tonight News: „Das ist ein Allzeitrekordwert. In Ostdeutschland erwarten wir am Samstag sogar 39 Grad – das hat es noch nie gegeben.“ Ist das schon der Klimawandel oder ist das noch normal?

Wetter in Köln am Wochenende: Meteorologe warnt vor „tropischer Nacht“

„Ob das jetzt der Klimawandel ist, das lässt sich erst nach 20 bis 30 Jahren sagen, denn dann kann man erst von Klima sprechen“, so der Experte. Normal sei die enorme Hitze aber nicht. Dominik Jung: „Wir haben kalendarisch noch Frühling. Dafür ist es definitiv zu heiß. In Spanien und Frankreich haben wir jetzt im Juni schon eine enorme Hitzewelle mit über 40 Grad“ – ein Phänomen, das dort eigentlich eher im Juli und August auftrete.

Das Wetter für die kommende Nacht und den morgigen Mittwoch, mit richtig warmer Luft im Südwesten… Mehr: https://t.co/wgm2GvrbRR /V pic.twitter.com/FcGHMxeAc0 — DWD (@DWD_presse) June 14, 2022

Und: Auch in Köln ist das nächste Klima-Wunder im Anmarsch. „In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. auf 19. Juni) rechnen wir mit einer tropischen Nacht – also nächtlichen Temperaturen von 28 Grad.“ Da bringt auch Lüften nichts mehr.

Aber: Ab Montag soll es im Rheinland wieder abkühlen. Jung: „Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, aber es gibt Tabellen, die vorhersagen, dass die Heißluft nach dem Wochenende sehr schnell wieder weicht und wir uns kommende Woche eher zwischen 22 und 28 Grad bewegen.“

