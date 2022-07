Köln

Hitze in Köln: Hier findet ihr die Trinkbrunnen, die die Stadt zur Verfügung stellt

14. Juli 2022

In Köln stehen inzwischen viele Trinkwasserbrunnen, wo man kostenlos Flaschen auffüllen oder einfach den Durst löschen kann. Wir zeigen euch wo.

Eine Frau füllt sich eine Trinkflasche am Trinkwasserbrunnen am Mariannenplatz in Kreuzberg. Foto: Paul Zinken/dpa