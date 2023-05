Heute im „ZDF-Fernsehgarten“: Kölsche Kultband heizt Kiwi ein

Sommerzeit ist Fernsehgartenzeit. Zwischen Mai und September begeistert ZDF-Urgestein Andrea „Kiwi“ Kiewel jeden Sonntagmittag Abertausende Fernsehzuschauer mit ihrer bunten, sommerlichen Schlagerparty. Eine Mischung aus Musik, Comedy und Lifestyle lockt zudem jede Woche ein großes Publikum in den berühmten ZDF-Fernsehgarten nach Mainz (Hessen).

An Muttertag (14. Mai) hält die Sendung auch noch für Kölner und Karnevalsfans ein besonderes Leckerlie bereit. Cat Ballou treten um 12.45 Uhr in der Sendung auf. Die fünf Jungs um Frontmann Oli Niesen wollen in der Kult-Show von Andrea Kiewel mit ihrem Hit „Lass uns nicht geh’n“ für gute Laune sorgen. Für die Band, die im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert, ist es der zweite Auftritt am Mainzer Lerchenberg, allerdings der erste vor Publikum, da beim letzten Mal Pandemie bedingt keine Gäste erlaubt waren. Entsprechend groß ist die Vorfreude.