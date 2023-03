Helene Fischer in Köln: Zeitplan, Einlass – und gibt es noch Tickets für die Lanxess-Arena?

Mit Helene Fischer hat Deutschland einen echten Superstar. Denn die Sängerin hat inzwischen so viele Platten verkauft, dass sie zu den bestverdienenden Musikerinnen weltweit gehört. Siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras stehen bereits im Trophäenschrank der Künstlerin, die 1984 im russischen Krasnojarsk geboren wurde. Seit sie 2006 ihr erstes Album „Von hier bis unendlich“ veröffentlichte, kannte ihr Weg nur eine Richtung: Steil nach oben! Ab dem 21. März 2023 startet schließlich ihre neue Tour „Rausch“, die sie unter anderem gleich für mehrere Shows auch nach Köln führt.

Helene Fischer in Köln 2023: Wo finden die Konzerte statt?

Insgesamt 140 Shows wird die Tour „Rausch“ von Helene Fischer im Jahr 2023 umfassen. Anfangs noch sieben, inzwischen aber nur noch sechs Shows, finden in Köln statt. Alle Konzerte werden in der Lanxess-Arena ausgetragen. Neben Köln finden auch in Berlin, Stuttgart, Leipzig oder Dortmund jeweils fünf Shows statt. Daneben werden weitere Städte wie Bremen, Wien und Oberhausen angefahren.

Wann tritt Helene Fischer 2023 in Köln auf?

Die Konzerte im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour in der Kölner Lanxess-Arena finden am 25., 26., 29. und 31. März 2023 sowie am 1. und 2. April 2023 statt.

Helene Fischer in Köln 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für die Konzerte im Rahmen der „Rausch“-Tour in der Lanxess-Arena in Köln sehen wie folgt aus:

Einlass: 18 Uhr

Auftritt Helene Fischer: 20 Uhr

Helene Fischer in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Sechs Shows finden öffentlich in Köln statt. Und dennoch sind beinahe alle Shows ausverkauft. Allerdings gibt es für einzelne Termine noch Restbestände. Karten gibt es teilweise sogar noch ab 69,90 Euro. Wer also kurzfristig doch noch zu einer Show von Helene Fischer in Köln in der Lanxess-Arena möchte, der sollte sich beeilen, wenn er sein Glück nicht überstrapazieren möchte.

Helene Fischer in Köln 2023: Warum wurde eine Show in der Lanxess-Arena abgesagt?

Tatsächlich waren in Köln sieben Shows geplant. So sollte ein weiteres Konzert am 28. März 2023 stattfinden. Dieser Termin aber wurde von der DVAG (Deutsche Vermögensberatung) eingekauft, weshalb nun nur die Mitarbeiter des Konzerns Eintritt erhalten. Die DVAG wiederum gehört zu den Sponsoren von Helene Fischer.

Der Vorgang kam aber keinesfalls kurzfristig. So steht der Termin schon länger als „Privatkonzert“ fest, Fans die sich Tickets für das Datum geholt hatten, wurden bereits informiert und auch die Rückerstattung der Tickets soll bereits abgewickelt sein. Für die DVAG ist es ein Wiedersehen mit der Künstlerin, denn bereits 2015 gab Fischer ein Privatkonzert für die Firma. Dabei steht für solche Auftritte eine Gage in Höhe von 700.000 Euro im Raum.

Helene Fischer in Köln 2023: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bis zu 20.000 Zuschauer finden in der Kölner Lanxess-Arena bei voller Auslastung Platz. Bei Sportveranstaltungen wie Eishockey (18.700) oder Handball (19.400) sind es nur geringfügig weniger. Da es nur noch wenige Resttickets in einzelnen Kategorien für die Konzerte von bei allen sechs Abenden gibt, ist damit zu rechnen, dass die Halle auch an jeder der sechs Shows nahezu ausverkauft sein wird.

Helene Fischer in Köln 2023: Was können wir von den Shows erwarten?

Acht Studioalben hat die Sängerin bereits veröffentlicht, zuletzt erschien ihr Album „Rausch“ im Oktober 2021, welches gleichzeitig namensgeben für die anstehende Tour ist. Gemeinsam mit Künstlern des Akrobatikzirkus „Cirque du Soleil“ will Helene Fischer dann „echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen und schaffen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren.“

Konzert von Helene Fischer 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu gelangen. Gleich drei Haltestellen des ÖPVN gibt es in unmittelbarer Nähe der Halle, die ihr zum Ein- und Ausstieg nutzen könnt. So habt ihr die Wahl zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Wer noch Hilfe braucht, findet hier die Liniennetzpläne.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wollt ihr mit dem Auto zum Helene-Fischer-Konzert nach Köln kommen, dann folgt am besten den Hinweisschildern „LANXESS Arena“ und „Koelnmesse“. In unmittelbarer Nähe liegt auch der Deutzer Bahnhof. Zudem sind in der Nähe der Lanxess-Arena eine Menge Parkhäuser. So findet ihr eine Vielzahl an Möglichkeiten, euer Auto sicher abzustellen. Diese findet ihr hier.

Wenn ihr aus der Richtung Siegen/Olpe kommt, nutzt am besten die A4 und fahrt von dort aus auf die B55 in Richtung Köln-Zentrum. Haltet dann Ausschau nach der Abfahrt „LANXESS Arena“, dann müsst ihr nur noch den Schildern folgen.

Wer aus der Ecke Frankfurt kommt, sollte dagegen die A3 nutzen. Auf der bleibt ihr bis zum Autobahndreieck Heumar. Dort müsst ihr dann auf die A4 in Richtung Aachen wechseln. Dort bleibt ihr bis zum Autobahnkreuz Gremberg, wo ihr dann weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz fahren müsst. Diese fahrt ihr bis zum Ende durch, dann folgt ihr den Schildern.

Wer aus Bonn kommt oder aus Richtung Flughafen nach Köln kommt, der hält sich ebenfalls am besten an die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz. Auch hier fahrt ihr wieder bis zum Ende durch.

Seid ihr aus Koblenz oder Aachen, nehmt am Autobahnkreuz Köln-West die A4 in Richtung Olpe/Frankfurt. Diese fahrt ihr bis zum Autobahnkreuz Gremberg, wo ihr dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz wechselt. Hier fahrt ihr bis zum Ende durch und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Neuss oder Krefeld, dann ist die A57 eure Strecke. Diese fahrt ihr bis zum Ende durch, wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost. Ab dort müsst ihr nur noch Ausschau nach der Ausfahrt „LANXESS Arena“ halten und diese abfahren. Ab dort nur noch den Schildern folgen.