Helene Fischer in Köln – alle Fotos von der PK zur „Rausch“-Tour 2023

Helene Fischer hält zusammen mit Genevieve Dorion-Coupal (l) und Mukhtar Mukhtar von Cirque du Soleil eine Pressekonferenz in Köln . Die "Rausch"-Tournee 2023 soll 70 Konzerte umfassen. Foto: Federico Gambarini/dpa Von Köln ist Helene Fischer sichtbar begeistert: „Die Kölner sind ein ganz ganz warmes und herzliches Publikum. Da braucht man nicht lange um die ganze Energie herzustellen." Foto: Federico Gambarini/dpa Vor fünf Jahren hat Helene Fischer schon einmal mit den Choreographen der Show zusammen gearbeitet. Dabei haben sie die Sängerin "auf ein neues Fitness-Level" gebracht. Foto: Federico Gambarini/dpa Eine Pause bei all der Action braucht Helene Fischer noch immer nicht. „Es ist mir egal, wie viele Konzerte wir veranstalten, Hauptsache ich kann den Menschen Freude bereiten." Foto: Federico Gambarini/dpa Vom 21. bis 23. März geht es nach Bremen in die ÖVB Arena, gleich danach ist die Lanxess Arena vom 25. März bis 2. April 2023 an der Reihe. Foto: Federico Gambarini/dpa "Ich habe eine sehr, sehr große Vorfreude und denke der März steht schneller vor der Tür als gedacht." Foto: Federico Gambarini/dpa

Hoher Besuch im Hotel Stadtpalais in Köln Deutz, nur wenige Meter von der Lanxess-Arena entfernt: Helene Fischer zeigt sich auf einer Pressekonferenz von ihrer besten Seite. Zusammen mit Genevieve Dorion-Coupal und Mukhtar Mukhtar vom „Cirque du Soleil“ verrät Fischer wie die Vorbereitungen zur „Rausch“-Tour 2023 laufen – und wie sehr sie Köln schätzt.

Helene Fischer: Tour-Beginn im März 2023 – alle Termine auf einen Blick

Für die „Rausch“-Tour geht es vom 21. bis 23. März zuerst nach Bremen in die ÖVB Arena, gleich danach ist die Lanxess Arena vom 25. März bis 2. April 2023 an der Reihe. Wir zeigen in welchen Städten Helene Fischer sonst noch Halt macht:

21 – 23.03.2023: Bremen (DE), ÖVB Arena

25.03 – 02.04.2023: Köln (DE), Lanxess Arena

11 – 16.04.2023: Hamburg (DE), Barclays Arena Hamburg

18 – 23.04.2023: Dortmund (DE), Westfalenhalle Dortmund

25 – 30.04.2023: Leipzig (DE), QUARTERBACK Immobilien ARENA

02 – 07.05.2023: Stuttgart (DE), Schleyer-Halle

23 – 28.05.2023: Oberhausen (DE), König-Pilsener-ARENA

30.05 – 04.06.2023: Berlin (DE), Mercedes-Benz Arena

06 – 11.06.2023: Mannheim (DE), SAP Arena

13 – 18.06.2023: Hannover (DE), ZAG Arena

05 – 10.09.2023: Wien (AT), Wiener Stadthalle

Tickets für die Show könnt ihr hier bereits vorbestellen.