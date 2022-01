Köln

Heckscheibe zersplittert: LKW fährt in stehenden Linienbus – Fahrgäste verletzt

12. Januar 2022

Ungewöhnlicher Unfall in Köln-Ostheim. Am Mittwochmorgen verlor ein LKW-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und bretterte in einen Linienbus.