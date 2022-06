Haltestellen im Rheinland: Das ist der schlimmste Bahnhof in Köln und Umland

Es ist nicht immer ein Vergnügen, Zeit an der NRW-Bahnhöfen zu verbringen. Gerade bei Wind, Wetter und Dunkelheit dürfte der ein oder andere Fahrgast beim Warten den Atem anhalten und hoffen, dass die Bahn möglichst schnell kommt. Aber wo ist der schlimmste Bahnhof in Köln und Umland? Die Antwort darauf gibt es ein Bericht von Nahverkehr Rheinland (NVR).

Insgesamt 199 Stationen wurden in Köln und der Region untersucht. Dabei geht es unter anderem um das Erscheinungsbild der Bahnhöfe, ob die Aufzüge zufriedenstellend sind. Darüber hinaus müssen die Aufzüge erst einmal funktionieren, selbiges gilt für die Uhren am Bahnhof. Wenn eine Haltestelle voller Graffiti ist, gibt es ebenfalls Abzüge.

Dabei ist nach dem NVR-Bericht der Zustand von 75 Prozent der Haltestellen zufriedenstellend. Bei dem Bericht wird jeder Bahnhof bewertet. Letztlich gibt es einen Prozentsatz, der dann als Schlüssel dafür dient, welche Bahnhöfe akzeptabel, noch akzeptabel oder inakzeptabel sind.

„Köln Müngersdorf Technologiepark“ ist der schlimmste Bahnhof der Region

Das Schlusslicht dabei ist der Bahnhof „Köln Müngersdorf Technologiepark“ mit einem Wert von 79,28. Bemängelt werden da unter anderem die Vitrinen, der Wetterschutz, bei den Aufzügen und was den Zustand des Bahnhofes in Bezug auf Graffiti betrifft. Dort fahren die S12 (unter anderem mit Halt am Hauptbahnhof und in Ehrenfeld) sowie die S19 (mit Halt am Flughafen Köln/Bonn, dem Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz) ab.

Ebenfalls im roten Bereich sind etwa die Bahnhöfe „Köln Longerich“, „Köln Süd“ und „Bergheim (Erft). Dabei ist gerade das Abschneiden des Bahnhofes Köln Süd problematisch. Denn er ist neben dem Hauptbahnhof, dem Westbahnhof und Köln Messe/Deutz einer der Halte, der von den meisten Zügen angefahren wird. Der Hauptbahnhof kommt übrigens auf einen Wert von 95,36 und liegt damit im „akzeptablen“ Bereich im Ranking.