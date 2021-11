Blutiger Zoff an Halloween! Am frühen Morgen des 1. Novembers 2021 kam es auf dem Hohenstaufenring zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einer Gruppe junger Männer.

Köln: Blutiges Halloween auf den Ringen

Ein Junge aus der Clique (17) zog prompt ein Messer und stach seinem Kontrahenten in die Schulter – mitten in der Stadt! Am Zülpicher Platz wurde die Polizei auf die Gewalttat aufmerksam. Rettungskräfte brachten den blutenden 29-Jährigen in eine Klinik, welche er wenig später auf eigenen Wunsch wieder verließ. Der 17-jährige Messerstecher erwies sich währenddessen als stark alkoholisiert. Die Beamten konfiszierten die Tatwaffe und ordneten auch noch eine Blutprobe an – Festnahme!

