Gürzenich in Köln 2023: Veranstaltungen, Anfahrt, Karnevalssitzungen – alle Infos

Der Gürzenich ist weit über die Stadtgrenzen von Köln hinaus als vielseitige Eventstätte bekannt. Genauer genommen finden in dem gotisch daherkommenden Gebäude schon seit dem 15. Jahrhundert Feste und Feierlichkeiten statt. Heute ist der Gürzenich vor allem für seine Karnevalsveranstaltungen populär.

Der Gürzenich, der im Volksmund auch die „Gute Stube Kölns“ genannt wird, wurde im Jahre 1447 fertiggestellt. Damals wurden hier Kölner Ehrengäste empfangen, Feste von Kaisern, Fürsten und Bürgern gefeiert, aber auch Krönungsfeiern, Gerichtstage und ein Reichstag abgehalten. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde der Gürzenich 1955 wieder hergestellt.

Gürzenich in Köln: Wie groß ist die Eventstätte?

Der große Saal im Gürzenich fasst mit 903 Quadratmetern rund 1100 Sitzplätze. Der kleine Saal mit 575 Quadratmetern fasst 435 Sitzplätze. Die Eventstätte ist nach der Familie Gürzenich benannt, auf wessen Grundstück das Gebäude auch erbaut wurde.

Wo ist der Gürzenich in Köln?

Der Gürzenich liegt im Zentrum der Kölner Altstadt. Der Heumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe, genauso wie die Deutzer Brücke.

Adresse: Martinstraße 29-37, 50667 Köln

Gürzenich in Köln 2023: Welche Veranstaltungen finden statt?

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Januar 2023

19. Januar 2023: Redner Häreovend – Grosse Kölner KG E.V. 1888

20. Januar 2023: Lyskircher Herrenabend

20. Januar 2023: Altstädter-Mädchersitzung

21. Januar 2023: Doppel-Kostümsitzung

22. Januar 2022: Hääre-Sitzung

25. Januar 2023: Alaaf und Helau Sitzung – Kölle meets Düsseldorf

26. Januar 2023: Große Kölner Mädchensitzung

27. Januar 2023: Große Prunksitzung

28. Januar 2023: Große Galasitzung

29. Januar 2023: Prunk- und Kostümsitzung

31. Januar 2023: Mädchersitzung

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Februar 2023

1. Februar 2023: Mädchersitzung

2. Februar 2023: Fest in Weiß-Rot

3. Februar 2023: Große Kölner Prunk- und Kostümsitzung

4. Februar 2023: Große Prunk- und Fremdensitzung

5. Februar 2023: Herrenfrühschoppen

9. Februar 2023: Kostümsitzung

11. Februar 2023: Fest der Masken in „Rut-Wieß“

12. Februar 2023: Große Kölner Traditionssitzung im Kostüm

14. Februar 2023: Lyskircher Prunk- und Kostümsitzung

15. Februar 2023: Fest in Grün-Rot 2023

16. Februar 2023: Danz un Schwoof im Gürzenich Köln

18. Februar 2023: Gardedanz

19. Februar 2023: Große Kölner Kostümsitzung

19. Februar 2023: Die große Jubiläums Sonntagssitzung

26. Februar 2023: Antik- und Designmarkt (mit Eintritt)

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im April 2023

15., 16. April 2023: Edelsteintage Köln 2023 (mit Eintritt)

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Mai 2023

20. Mai 2023: Martin Suter „Melody Tour 2023“

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im Oktober 2023

7., 8. Oktober 2023: Edelsteintage Köln 2023 (mit Eintritt)

Gürzenich Köln: Veranstaltungen im November 2023

5. November 2023: Antik- und Designmarkt (mit Eintritt)

Gürzenich Köln: Das Gürzenich-Orchester

Oft in Verbindung gebracht wird der Gürzenich mit dem gleichnamigen Sinfonieorchester der Stadt Köln. Seit 1986 ist das Gürzenich-Orchester in der Kölner Philharmonie beheimatet und gibt dort regelmäßige Konzerte. Parallel spielt das Orchester in der Oper Köln und ist weltweit als Ensemble unterwegs.

