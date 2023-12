Große Veränderungen am Kölner Hauptbahnhof: So soll er einmal aussehen

Für Zugreisende in die Domstadt führt kein Weg an ihm vorbei: Die Rede ist im vom Kölner Hauptbahnhof. Rund 318.000 Besucher und Fahrgäste werden hier täglich gezählt. Ikonisch für den Bahnhof ist vor allem die große Glasfassade am Haupteingang. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt soll sich in den nächsten Jahren jedoch radikal verändern. Nach seinem Umbau dürfte er dann kaum wiederzuerkennen sein. Wie genau die Pläne für den Kölner Hauptbahnhof aussehen, erfahrt ihr hier.

Umbau am Kölner Hauptbahnhof: Neue Fassade geplant

Besonders eine optische Veränderung wird künftigen Besuchern und Pendlern am Kölner Hauptbahnhof auffallen. So erhält die Nordseite des Bahnhofs hin zum Breslauer Platz eine neue Fassade. „In ei­nem mehr­mo­na­ti­gen Aus­wahl­ver­fah­ren hat das Ar­chi­tek­tur­bü­ro J.Mayer.H und Part­ner aus Ber­lin den Zu­schlag für die Ge­stal­tung er­hal­ten. Der Ent­wurf steht für eine durch­ge­hend of­fe­ne Ge­stal­tung“, erklärt die Deutsche Bahn im Gespräch mit 24Rhein.

Weiter heißt es, dass der Gewinnerentwurf bereits 2021 gekürt wurde. Wann genau es mit den Arbeiten an der Fassade losgeht, ist derzeit allerdings noch nicht klar. Laut der Bahn hänge dies auch davon ab, wann das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist.

Große Änderungen am Breslauer Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof

Doch nicht nur einen neuen Look bekommt der Kölner Hauptbahnhof spendiert. So soll auf dem Breslauer Platz, der Nordseite des Bahnhofs, ein neues Bürogebäude entstehen. Die Pläne sehen vor, dass es einmal rund 11.000 Quadratmeter Bruttogesamtfläche haben wird und rund 600 Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Auf die Beine gestellt werden soll das Projekt von dem Entwicklerbüro Pandion. Bei dem Grundstück handelt es sich um den aktuellen Bürostandort der Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) in der Altenberger Straße 1a. Bereits 2028 soll das neue Bürogebäude in den Betrieb genommen werden.

S-Bahn-Stammstrecke soll am Kölner Hauptbahnhof ausgebaut werden

Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage von 24Rhein mitteilt, gehöre der Bahnknoten Köln zum meist be­fah­re­nen Ab­schnit­t im Stre­cken­netz des Unternehmens. Auch in Zukunft werde die Anzahl der Züge im Güter- und Personenverkehr weiter zunehmen. Daher möchte der Konzern die S-Bahn-Stamm­stre­cke (Köln Mes­se/Deutz – Köln Haupt­bahn­hof – Köln Han­sa­ring) weiter aus­bauen und „mit mo­der­ner Leit- und Si­che­rungs­tech­nik aus­zu­rüs­ten“, wie die Bahn im Gespräch mit 24Rhein sagt. Das ermögliche dem Unternehmen eine dichtere Zugfolge durch den Bahnhof fahren zu lassen. „Das Pro­jekt zum Aus­bau der S11/S-Bahn-Stamm­stre­cke Köln ist das Schlüs­sel­pro­jekt für den S-Bahn-Aus­bau im Bahn­kno­ten Köln“, so die Deutschen Bahn.

Am Kölner Hauptbahn und am Bahnhof Messe/Deutz ist daher „der Neu­bau je ei­nes zu­sätz­li­chen Mit­tel­bahn­stei­ges“ geplant“ wie der Konzern mitteilt. Die S-Bahn könnte dann häufiger halten, da an zwei Bahnsteigen im Wech­sel ge­hal­ten wer­den könne. Daneben soll die Stre­cke der S11 zwi­schen Köln-Dell­brück und Ber­gisch Glad­bach zwei­glei­sig aus­gebaut werden. Dafür sollen in Bergisch Gladbach unter anderem drei weitere Bahnsteigkanten errichtet werden.

Musical Dome am Kölner Hauptbahnhof: Gebäude wird abgerissen

Unweit vom Kölner Hauptbahnhof befindet sich der Musical Dome. Eigentlich war die Spielstätte 1996 nur provisorisch gebaut worden, mittlerweile gehört sie jedoch Fest zum Bild der Domstadt. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofs wird es der Kuppel nun an den Kragen gehen. „Die Musical-Dome-Fläche wird von der Deutschen Bahn als Baueinrichtungsfläche für den Ausbau des Hauptbahnhofs benötigt“, heißt es von der Stadt Köln.

Wann genau die blaue Kuppel abgebaut wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. „Die Stadt Köln ist mit allen Akteuren im Gespräch. Das genaue Datum ist Teil der laufenden Verhandlungen“, sagt eine Stadtsprecherin im Gespräch mit 24Rhein.

Neues Quartier soll am Kölner Hauptbahnhof entstehen

Nicht nur ein Bahnhof im neuen Glanz soll in der Kölner City geschaffen werden. Unweit vom Hauptbahnhof der Domstadt ist auch ein neues innerstädtisches Wohnquartier geplant. Das sogenannte „Laurenz Carré“ soll, wenn es fertiggestellt ist, ein gemischtes Areal mit Wohnungen, Gewerbe, Büros, Hotels, Einzelhandel und Gastronomie werden. Doch wegen von der Insolvenz des Projektentwicklers Gerch lässt die Fertigstellung des Projekts zunächst auf sich warten. So wurde die Vollendung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wann der Kölner Hauptbahnhof im neuen Gewand erstrahlt, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. „Erst wenn der DB nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens das Baurecht vom EBA vorliegt, kann das Projektteam mit den nötigen Vorbereitungen (europaweite Ausschreibung der Bauleistungen, Anmeldung von Sperrpausen, etc.) für den Ausbau starten und einen konkreteren Zeitplan definieren“, erklärt eine Sprecherin 24 Rhein. Wie bei so vielen anderen Bauvorhaben in Köln muss hier also noch ein wenig Geduld aufgebracht werden.