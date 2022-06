Grillen in Köln: Wo ist es erlaubt, wo verboten? Alle Infos zu Bußgeldern und Co.

Steaks, Bratwurst, Sucuk und Halloumi fliegen seit April 2022 wieder auf die Grills in Köln. Dazu wird mit Kölsch angestoßen und in der Sonne geschmort. Um sich in größeren Gruppen versammeln zu können, zieht es viele Anwohner raus in die Parkanlagen. Doch aufgepasst: Grillen ist gar nicht überall erlaubt. Tonight News hat die verbotenen Parks im Überblick.

Ein Sprecher des Kölner Ordnungsamtes zu koeln.de: „Grundsätzlich ist Grillen überall erlaubt. Ausgenommen sind schützenswerte Naturflächen wie etwa der Rheinpark, der Stadtgarten, der Botanische Garten oder der Wald, wo das Grillen grundsätzlich verboten ist.“

Köln: Ist Grillen im Grüngürtel erlaubt und was ist zu beachten?

Im Grüngürtel ist das Grillen grundsätzlich erlaubt. Ob am Aachener Weiher, im Stadtwald, im Beethovenpark oder Blücherpark: Hier kann gegrillt werden. Während des Sommers schickt die AWB Köln sogenannte „Grill-Scouts“ in die Parks, die die Einhaltung folgender Anweisungen kontrollieren und gegebenenfalls auch mal mit Müllsäcken aushelfen:

100 Meter Abstand zu Anwohnern, Sträuchern und Bäumen

die Nutzung von Einweg-Grills ist verboten, da diese die Grasnarbe verbrennen

Müll muss samt Asche und verbrannter Grillkohle entsorgt werden – für Glut stehen spezielle Schächte bereit

andere Personen dürfen nicht durch Rauch, Geruch, Lärm oder Flugasche belästigt werden

die Grillstelle muss immer beaufsichtigt und später restlos abgelöscht werden

Wo ist Grillen in Köln verboten?

Auf Naturschutzflächen und in Wäldern ist das Grillen verboten. An folgenden Stellen könnt ihr euch dafür nicht zusammenfinden:

im Botanischen, Forstbotanischen Garten und Finkens Garten,

im Rheinpark und Rheingarten,

im Stadtgarten,

in den Vogelschauen und Wildparks, Tierpark Lindenthal

auf ausgewiesenen Spielwiesen,

auf Hundefreilaufflächen,

in Zieranlagen,

auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

auf baumbestandenen Parkflächen

im Abstand bis zu 100 Metern zum Waldrand und zu Wohngrundstücken und unterhalb von sowie in einem Abstand von weniger als zwei Metern zu Baumkronen

im Wald ist Grillen grundsätzlich verboten (Landesforstgesetz)

Grillen in Köln: Was droht bei Regel-Verstößen?

Das Ordnungsamt Köln weist darauf hin, dass gegenseitige Rücksichtnahme das oberste Gebot beim Outdoor-Grillen sei. Bei Regel-Verstößen fallen saftige Bußgelder an. Müllvergessen, Nutzung von Einweg-Grills oder das Einräuchern von Mitmenschen werden mit happigen 250 Euro bestraft. Verursacht die Grillkohle einen Brand, drohen 500 Euro Bußgeld!

Köln: Hier gibt es speziell eingerichtete Grill-Plätze

An beliebten Ausflugszielen in Köln hat die Stadt feste Grillplätze eingerichtet. Hier die Übersicht:

Grillen in Köln-Mülheim

Kölner Jugendpark im Anschluss an denn Rheinpark

Ausstattung: Grünflächen, Grillflächen, Feuerstelle, Regenschutz

Grillen in Köln-Poll

Poller Damm

Ausstattung: Überdachte Bänke und Tische, kein Grill/Feuerstelle vorhanden

Grillen in Köln-Porz

südliche Groov in Porz-Zündorf

Ausstattung: Grillanlage, Sitzplätze, Unterstellpilz

Grillen in Köln-Lindenthal

Stadtwald, Fort VI/Fort Deckstein

Ausstattung: Feuerstelle, Sitzplätze, Tische

Grillen in Köln-Rodenkirchen

Vorflutfläche des Rheins, Stromkilometer 681,5, Höhe Campingplatz Berger

Ausstattung: Grillstelle mit Sitzplätzen, ohne Unterstellplatz

