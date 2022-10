Köln

Glühweinwanderung in Köln 2022: Hier gibt’s den Glühwein „to go“

17. Oktober 2022

Als Kneipen, Bars, Restaurants & Co. aufgrund der Coronaschutzverordnungen schließen mussten, ließen sich die kreativen Köpfe der Kölner Gastroszene nicht lumpen und stellten die Glühweinwanderung auf die Beine. Auch dieses Jahr soll es im Veedel wieder den Glühwein "to go" geben.