Gewölbe Köln: Öffnungszeiten, Eintritt, Corona-Regeln – alle Infos zum Club

Das Gewölbe lockt wöchentlich hunderte Party-Gäste und Anhänger der elektronischen Musik-Szene zum Hans-Böckler-Platz. Dort befindet sich der angesagte Techno-Club im „Gewölbe“ des Bahnhofs Köln-West. Oben brettern Regionalzüge, unten die lauten Bässe der Funktion-One-Anlage.

Gewölbe Köln: Öffnungszeiten

Das Gewölbe ist ein reiner Nachtclub. Anders als im Artheater finden hier keine Konzerte oder Theaterstücke statt. Die Location öffnet mittwochs, freitags und samstags sowie an ausgewählten Feiertagen und Vorfeiertagen ab 23 Uhr seine Pforten. Getanzt wird hier bis in die Morgenstunden – zwischen 6 und 8 Uhr.

Gewölbe Köln: Eintritt

Anders als im Bootshaus wird für Veranstaltungen im Gewölbe nie ein Vorverkauf angeboten. Der Eintritt ist im Gewölbe am selben Abend an der Abendasse (AK) zu bezahlen und liegt meistens zwischen 10 und 25 Euro. Die Eintrittspreise variieren je nach Bekanntheit der DJs.

Gewölbe Köln: Corona-Regeln

Im Gewölbe gilt momentan 3G. Geimpfte und Genesene müssen am Eingang einen digitalen Nachweis (Covid-Zertifikat der EU) vorzeigen. Alle anderen benötigen für den Einlass einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zudem ist ein Ausweisdokument vorzuzeigen. Das Gewölbe bittet alle Gäste bei Krankheitssymptomen lieber zu Hause zu bleiben.

Achtung: Wer am 11.11. oder am Wochenende direkt im Anschluss an den Karnevalsauftakt (12. und 13. November 2021) im Gewölbe feiern will, muss die 2G-Regeln beachten, die bis Sonntag, 14. November, 8 Uhr in Köln gelten. Danach gilt im Gewölbe sowie allen anderen Kölner Clubs wieder 3G.

Gewölbe Köln: Shop

In Köln hat das Gewölbe mittlerweile einen Kult-Status erreicht. Viele Stammgäste und Fans des Clubs hatten deshalb Merchandise-Artikel nachgefragt. Der Club reagierte prompt und verkauft nun vereinzelt Accessoires und Fan-Artikel der Diskothek. Im Gewölbe-Shop finden sich etwa Kappen und T-Shirts mit „Gewölbe“-Aufschrift in gestickter oder gedruckter Form.

Gewölbe Köln: Musik und DJs

Bei der legendären Klubnacht im Gewölbe legen regelmäßig DJs aus Köln und Umgebung auf. Generell finden im Gewölbe nur elektronische Partys statt. Aufgelegt wird alles, was sich zwischen Deep House und Techno bewegt.

Gewölbe Köln: Instagram

Das Gewölbe ist auch auf Social Media aktiv. Auf Instagram und Facebook hält der Club seine Fans über bevorstehende Partys und News rund um das Thema Ausgehen in Köln auf dem Laufenden.