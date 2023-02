Gemeinsames Selfie: Was führt OB Henriette Reker und Eko Fresh zusammen?

Mit großem Einsatz engagieren sich mehr als 220.000 Kölner ehrenamtlich für gesellschaftliches Miteinander und das Wohl anderer. Um dieses Engagement zu würdigen und zu fördern, lobt Oberbürgermeisterin Henriette Reker jedes Jahr den Ehrenamtspreis „KölnEngagiert“ aus. Gerade während der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sind eine Vielzahl neuer ehrenamtlicher Initiativen entstanden und es gebe eine große Welle der Solidarität, die deutlich macht, dass Zusammenhalt, Fürsorge und soziales Miteinander auch in diesen schwierigen Zeiten möglich sind, heißt es von der Stadt Köln.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag, 2. Februar 2023, stellte Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Rapper und Schauspieler Eko Fresh als diesjährigen Ehrenamtspaten vor. Eko Fresh engagiert sich selbst ehrenamtlich und wird die Stadt Köln dabei unterstützen, noch mehr Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Eko Fresh unterstützt als Botschafter die Integrationskampagne des Landes #IchDuWirNRW und die Aktion „project together“, die junge Wähler motiviert, sich an der Europawahl zu beteiligen.

„Köln engagiert“: Reker und Eko Fresh würdigen ehrenamtliche Arbeit in Köln

„Ohne ehrenamtliches Engagement wäre Köln – ganz einfach gesagt – ganz schön arm dran, denn ohne die Ehrenamtlichen und ihre Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, sich für die Gemeinschaft und für das Zusammenleben zu engagieren, gäbe es viele Angebote gar nicht“, betonte Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Mit dem Ehrenamtspreis „KölnEngagiert“ möchte die Stadt den Menschen, die meist ohne großes Aufsehen ehrenamtlich arbeiten, zeigen, dass ihr Engagement hoch anerkannt und wertgeschätzt wird. Ehrenamtspate Eko Fresh: „Heute gibt es bei uns in Köln zahllose Möglichkeiten, sich für Andere einzusetzen. Als aufmerksamer Mensch sieht man sehr schnell, wo Hilfe gebraucht wird. Da ist es nicht wirklich wichtig, wo man sich engagiert, wichtig ist vielmehr, dass man etwas tut.“

Auch in 2023 werden im Rahmen von „Köln Engagiert“ der Miteinander-Preis „Köln für Demokratie und Vielfalt“ und der Schulpreis „Eine Frage der Ehre“ vergeben. Der Ehrenamtspreis 2023 ist mit einem Preisgeld in Höhe von insgesamt 13.000 Euro ausgestattet. Annahmeschluss für Bewerbungen und Vorschläge für den Ehrenamtspreis ist am 1. April 2023.

Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz der Oberbürgermeisterin. Die Preisverleihung findet im Rahmen eines Empfangs der Oberbürgermeisterin am 3. September 2023 im Historischen Rathaus zu Köln statt.