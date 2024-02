Geflügelgrippe! Kölner Zoo musste am Rosenmontag geschlossen werden

Der Kölner Zoo ist am Rosenmontag wegen eines Falls von Geflügelgrippe geschlossen geblieben. Das teilte der Zoo auf seiner Internetseite und auf Facebook mit.

„Wir informieren, sobald wir nähere Informationen zur Wiedereröffnung haben“, erklärte der Tierpark auf seiner Internetseite. Für weitere Angaben war der Zoo zunächst nicht zu erreichen. Auch welches Tier betroffen war, blieb unklar.

Zuletzt war nach Angaben des Landesumweltamtes in Nordrhein-Westfalen Lanuv im Dezember 2023 in einem Nutztierbetrieb im Kreis Gütersloh Geflügelpest festgestellt worden. Wildvögel, die in der freien Natur leben, werden nach Auskunft des Lanuv häufiger positiv auf Geflügelgrippe getestet.

dpa