Rassismus-Vorfall auf der Gamescom? Besucher beschreibt die Situation auf Social Media

Wenn die Gamescom in Köln stattfindet, strömen Menschen aus der ganzen Welt in die Domstadt. Manche sehen dabei eine Möglichkeit, gute Geschäftskontakte zu knüpfen, andere wollen nur die Spiele-Neuheiten anspielen. Eigentlich sollen und wollen alle Besucher aber nur eine gute Zeit haben. Allerdings ist es offenbar zu einem Rassismus-Vorfall gekommen – bei einem Geschäftsführer-Meeting.

Am letzten August-Wochenende verwandelt sich das Messegelände in Deutz in ein Gamer-Paradies. Viele Spieleentwickler geben sich die Ehre und stellen die Spiele vor, mit denen sie den Markt erobern wollen. Allerdings gibt es natürlich auch einen Business-Aspekt der ganzen Sache. Auch die Entscheider der Branche tummeln sich dann im Rheinland.

Allan Cudicio, Geschäftsführer eines Spieleunternehmens, war unter der Woche anlässlich der Gamescom zu einem Treffen mit anderen Geschäftsführern der Branche eingeladen.

So first thing at Gamescom, I ask if this is the table with fellow gaming CEOs and this guy starts ordering from me… he was so sure, it took me like two minutes to convince him I am not a waiter.I am trying not to be upset but why is our industry and society like this? 😔

— Allan Cudicio @Gamescom 👋 (@AllanCudicio) August 24, 2022