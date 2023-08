Gamescom City Festival 2023: Alle Infos zum Kölner Straßenfest

Vom 23. bis zum 27. August findet in Köln-Deutz wieder die Gamescom – die größte Messe für Videospiele weltweit – statt. Traditionell endet die Gamescom-Woche mit einem City-Festival in der Kölner Innenstadt – so auch 2023. Welche Bands dort auftreten und was euch beim Gamescom City Festival sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von gamescom (@gamescom)

Wann und wo findet das Gamescom City Festival 2023 statt?

Das Gamescom City Festival findet am 26. und 27. August 2023 in der Kölner Innenstadt statt. Veranstaltungsorte sind der Neumarkt, der Rudolfplatz und der Hohenzollernring (bis Höhe Friesenplatz). Die genauen Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.

Gamescom City Festival 2023: Wie sieht das Programm aus?

An den Veranstaltungsorten sind jeweils Bühnen aufgebaut, die mit einem popkulturellem Musikangebot nationaler sowie internationaler Künstler aufs Festival locken. 2022 standen etwa Zoe Wees, Nina Chuba und Schmyt auf der Bühne. Das Line-up für 2023 haben die Veranstalter noch nicht bekanntgegeben. Neben dem musikalischen Angebot warten zahlreiche Streetfood-Trucks und Getränkestände auf euch.

>> Alle Straßenfeste in Köln 2023 im Überblick <<

Gamescom 2023: Kostet das City Festival Eintritt?

Das Gamescom City Festival kostet keinen Eintritt. Ihr benötigt keine Tickets, um euch das Programm anzuschauen. Die Bereiche sind für jeden frei zugänglich.

Gamescom City Festival meets „Arsch huh fürs Klima“: Diese Bands treten auf

Seit über 30 Jahren setzt sich der Verein „Arsch huh“ gegen Rassismus ein. Jetzt kooperiert „Arsch huh“ auch mit der Klima-Bewegung „Fridays For Future“ und veranstaltet im Rahmen des Gamescom City Festivals ein kölsches Open-Air fürs Klima am Sonntag, 27. August 2023 auf der Bühne am Hohenzollernring.

Zwischen 15.30 und 21.30 Uhr treten folgende kölsche Bands und Redner auf: